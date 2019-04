Video: Salvan a mujer que intentaba suicidarse en puente de Ibagué

Colombia— El intento de suicidio de una mujer fue frustrado por la policía de Ibagué, en Colombia, que intentaba lanzarse desde lo alto de un puente en esa misma localidad el pasado siete de abril.

Las autoridades recibieron el llamado de alerta de que una mujer intentaba atentar contra su propia vida al saltar al vacío; agentes de la policía local acudieron a su rescate y lo lograron con éxito.

En el video difundido en redes, se ve a la mujer que en varias ocasiones se encuentra dispuesta a saltar y en un descuido dos policías la sostienen para ayudarla a subir.









“Todos nosotros tenemos problemas en la vida, deme la mano, no lo haga. No vale la pena acabar con la vida. La queremos mucho, la queremos ayudar, déjese ayudar”, le dijo un agente para convencerla de no suicidarse.

El puente es conocido como “un lugar maldito”, pues en febrero pasado, una mujer identificada como Jessy Paola Moreno Cruz, de 32 años de edad, saltó desde ese mismo puente con su hijo de diez años en brazos.

Desde ese momento, se han registrado otros casos de personas que acuden al mismo puente para quitarse la vida, por lo que se ha aumentado la vigilancia en la zona.