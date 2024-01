Video: Responde Noboa a video de jefe criminal fugado

Quito, Ecuador.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió a un video publicado en redes sociales, donde el jefe criminal Fabricio Colón Pico le pedía garantizar su seguridad a cambio de entregarse.

"Hoy 11 de enero hago este video para que el señor presidente lo vea y la ciudadanía, porque yo no tengo nada que esconder. Yo me quiero entregar señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro. No por otro motivo", dice Colón Pico en un video.

"Entienda señor presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada, y yo me entrego. Le repito porque yo no tengo nada que ver en lo que se me está acusando. Le pido de favor, encarecidamente, señor presidente: póngase la mano en el pecho, sea consciente que yo no tengo nada que ver en esto. Yo no me he escondido, yo di mi cara desde un principio".

En respuesta, el mandatario dijo en una entrevista para FM Mundo que "a los terroristas hay que tratarlos como terroristas" y no negociaría con Colón, porque su país estaba harto de atender condiciones de criminales.

Fabricio Colón Pico, uno de los capos de Los Lobos, detenido por secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la Fiscala General, se fugó el martes de la cárcel de Riobamba.