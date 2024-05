Video: Legisladores taiwaneses se pelean en Parlamento por reforma

Taipei, Taiwán.- Los legisladores taiwaneses protagonizaron el viernes una pelea en la cámara principal del Parlamento en Taipei por unas propuestas de reformas, incluida una polémica ley que criminaliza a políticos.

Los videos del enfrentamiento, que se viralizaron en redes sociales, muestran a los políticos subirse a una silla y al podio en un aparente intento de impedir que un legislador iniciara la sesión, de acuerdo con Tapei Times.

El legislador, identificado como Chung Chia-pin del Partido Democrático Progresista, pidió una disculpa por su acción.

"Como todos vieron, salté al podio y luego alguien me agarró la pierna, lo que me hizo caer. Naturalmente, arrastré a esa persona conmigo. Sin embargo, yo me lastimé las costillas", afirmó Chung.

"Más tarde, me dijeron que la persona con la que me enfrenté era la legisladora Chen Ching-huy. Lo sentí porque no sabía quién era. Si ella se sentía ofendida, Pido disculpas; esa no era mi intención en absoluto".

Asimismo, algunos legisladores cruzaron palabras y se empujaron fuera de la cámara legislativa, antes de que la acción pasará al pleno del Parlamento.

De acuerdo con medios locales, la Oposición quiere otorgar al Parlamento mediante estas reformas mayores poderes de control sobre el Gobierno, incluida una propuesta para criminalizar a los funcionarios que se considere mientan en el pleno.