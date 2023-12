Video: Evacuan a más de 200 tras choque de trenes en España

Malaga, España.- Un choque entre dos trenes en Málaga, España, dejó al menos un pasajero herido y más de 260 personas tuvieron que desalojar los vagones, de acuerdo con autoridades y medios locales.

Los reportes señalan que ambos trenes con trayecto Málaga-Sevilla circulaban a baja velocidad cuando se produjo un choque entre ellos.

"(El accidente) ha obligado a evacuar a un centenar de personas de uno de los vehículos, mientras que del otro se ha decidido inicialmente que permanezcan en el interior de los vagones al no haber daños aparentes", señaló el cuerpo de bomberos.

"Los pasajeros han sido trasladados a la estación cercana".

En los videos e imágenes compartidas por las autoridades se observan los daños que dejó el choque en uno de los trenes.

Las autoridades afirman que siguen trabajando en la zona de trenes.

El alcalde de Álora, Francisco Martínez, se desplazó hasta el lugar del siniestro.

"Parece ser que el tren que estaba estacionado en dirección Málaga ha tenido un choque en la parte delantera del vagón principal con el tren que iba en dirección a Córdoba. El choque ha sido a muy poca velocidad, con lo cual no ha sido la parte delantera del tren la que ha sido alcanzado. Está un poco volcado, pero lo importante es que no ha habido que lamentar ningún daño personal grave", dijo a un medio local.

Opositores al Gobierno de Pedro Sánchez criticaron al Gobierno de izquierda por la "negligencia" con la gestión de los servicios ferroviarios.

"No se puede poner en riesgo la vida de cientos, miles de personas, de la forma en que se está haciendo. No hay prácticamente ningún día en el que no tengamos alguna incidencia, avería, descarrilamiento, cancelaciones técnicas de los servicios de Cercanías, de Media Distancia y de AVE, y todo se debe a la dejadez y abandono del Gobierno, que no se toma en serio su responsabilidad", repudió el secretario general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona.