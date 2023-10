Víctimas de la guerra, desesperados por ayuda

Nueva York.- A un lado del cruce fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza hay más de 100 camiones llenos de alimentos, agua y suministros médicos que se necesitan desesperadamente. Por el otro, esperan más de 2 millones de palestinos en Gaza que ahora se las arreglan a duras penas con provisiones cada vez más escasas para cubrir las necesidades humanas básicas.

Entre ellos hay una serie de puertas cerradas y vallas rematadas con alambre de púas, y casi una semana de disputas diplomáticas que finalmente parecen estar dando resultados. El jueves, funcionarios y trabajadores humanitarios estaban debatiendo la logística para abrir las puertas, diciendo que un acuerdo liderado por la ONU había sentado las bases para permitir que camiones que transportaban ayuda humanitaria ingresaran a Gaza desde Egipto, ofreciendo la renovada promesa de alivio al enclave asediado.

A las organizaciones de ayuda se les dijo que el cruce se abriría el viernes por la mañana, según un funcionario de ayuda que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Izarán bandera de la ONU

El acuerdo, dijeron los funcionarios, incluye el izamiento de la bandera de la ONU en el cruce y observadores internacionales que inspeccionan los camiones de ayuda antes de que ingresen a Gaza. El acuerdo tiene como objetivo satisfacer las demandas de Israel, que está en guerra con Hamas, de que ninguna ayuda llegue al grupo que controla Gaza y que los envíos no se utilicen para contrabandear armas.

La apertura del cruce fronterizo en la ciudad de Rafah en Gaza, el único paso oficial entre el territorio y Egipto, ha adquirido especial urgencia ahora que el enclave se hunde en una crisis humanitaria cada vez más profunda.

Tras el letal ataque sorpresa del 7 de octubre por parte de Hamas, Israel, con la ayuda de Egipto, ha impuesto un bloqueo completo de Gaza, sin permitir la entrada de artículos esenciales ni de personas (incluidos cientos de extranjeros atrapados en la franja cuando estalló la guerra) escapar. Israel ha llevado a cabo una intensa campaña de bombardeos en la franja y ha ordenado a alrededor de 1.1 millones de personas que evacuen el norte de Gaza y se dirijan al sur, más cerca de Egipto.

Los suministros de todo tipo están casi agotados: entre la ayuda que espera en Egipto se incluyen kits de parto en casa que no necesitan capacitación y que incluyen elementos básicos como jabón, láminas de plástico y tijeras.

El posible avance en la entrega de ayuda se produjo en medio de protestas en varios países después de la explosión del martes por la noche que mató a cientos de personas en un hospital de la ciudad de Gaza. Hamas y sus aliados dicen que fue un ataque aéreo israelí; Israel dice que fue un cohete defectuoso disparado por militantes palestinos, y Estados Unidos ha dicho que su inteligencia preliminar respalda esa evaluación.

Los funcionarios israelíes siguen temerosos de que el conflicto pueda extenderse más allá de Gaza. Israel y el grupo militante Hezbollah han intercambiado fuego de artillería a lo largo de la frontera norte de Israel con el Líbano, los enfrentamientos en Cisjordania han matado a decenas de palestinos e Irán ha insinuado repetidamente que reunirá a sus aliados en todo el Medio Oriente para una guerra más amplia contra Israel.

En un breve viaje a Israel, el presidente Joe Biden dijo el miércoles que había conseguido el compromiso de Israel de permitir el paso seguro de alimentos, agua y medicinas por el cruce de Rafah siempre que no llegaran a Hamas, y que Egipto había dicho que lo haría, permitir la entrada de un convoy inicial de 20 camiones de ayuda al enclave, sin especificar cuándo.

Reparan carreteras

El jueves, mientras diplomáticos, funcionarios de la ONU y trabajadores humanitarios estaban trabajando en los detalles técnicos, las autoridades egipcias habían enviado la maquinaria pesada necesaria para reparar las carreteras cercanas al cruce, según un funcionario humanitario informado sobre la situación y una persona que trabaja en el cruce. Ambos pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar sobre el estado de la ayuda. La zona ha sido atacada repetidamente por ataques aéreos israelíes y los funcionarios egipcios han sugerido que no puede acomodar grandes camiones cargados de suministros.

La actividad también parecía estar recuperándose cerca del cruce, donde los voluntarios que acompañaban a un convoy de ayuda patrocinado por el gobierno egipcio habían estado acampando desde el miércoles. La seguridad en la carretera egipcia que conduce al cruce se reforzó el jueves, y los agentes detuvieron los vehículos y comprobaron las identificaciones de los que estaban dentro.

Israel también estaba hablando entre bastidores con Egipto, dijeron diplomáticos, discutiendo la mecánica de la entrega de ayuda, incluso si se podría declarar un breve ‘alto el fuego’ durante el tiempo suficiente para permitir que los suministros ingresen de manera segura a Gaza. Además del bombardeo, se ha hablado de una inminente invasión terrestre israelí para acabar con Hamas, lo que hace mucho más urgente la necesidad de garantizar un paso seguro para los camiones de ayuda.

‘Conseguir pan y agua se ha vuelto un gran desafío’

Para los palestinos en Gaza, las conversaciones sobre inminentes entregas de ayuda se vieron atenuadas por las esperanzas frustradas de la semana pasada. Los diplomáticos han dicho repetidamente que habían conseguido un acuerdo para permitir la entrada de ayuda y la salida de extranjeros, sólo para ver que los bloqueos de carreteras establecidos por Israel y Egipto siguen vigentes.

“Conseguir pan y agua se ha vuelto un gran desafío”, dijo Yousef Hammash, un trabajador humanitario del Consejo Noruego para Refugiados que hace días abandonó su casa en el norte de Gaza tras las advertencias israelíes de trasladarse al sur antes de la amenaza de invasión.

Los funcionarios de la Unión Europea que coordinan la ayuda del bloque se mostraron optimistas de que los camiones podrían cruzar a Gaza. Sólo la UE tiene 54 toneladas de ayuda no lejos del cruce de Arish, una ciudad en una zona del noreste de Egipto que está cerrada a los funcionarios no egipcios. Se encuentra en una provincia donde Egipto ha luchado contra militantes durante años, y el Gobierno de El Cairo teme cualquier efecto indirecto del conflicto de Gaza.

A lo largo del día y la noche del jueves, funcionarios egipcios mantuvieron intensas conversaciones en El Cairo con el secretario general de la ONU, António Guterres; su jefe humanitario, Martin Griffiths; y un enviado especial de Estados Unidos sobre cómo entregar la ayuda a Gaza.

Hamas, que controla el lado de Gaza del cruce, dijo que aún no había recibido información para abrirlo para que pasara la ayuda.

“Toda Gaza está esperando la ayuda”, dijo el jueves Wael Abu Omar, portavoz del cruce de Rafah en el Ministerio del Interior dirigido por Hamas. “Por supuesto que dejaremos pasar la ayuda”.

Extranjeros están atrapados

Las discusiones anteriores sobre la apertura del cruce habían incluido esfuerzos para sacar a los extranjeros de Gaza. La UE y otros funcionarios occidentales dijeron el jueves que no había habido avances en ese frente. Hay aproximadamente entre 350 y 400 estadounidenses; mil 200 ciudadanos de la UE; 300 canadienses; según los diplomáticos, hay 200 ciudadanos británicos y 45 australianos en Gaza.

Muchos llevan días esperando en el lado de Gaza con la esperanza de marcharse. Todos los días, decenas de ellos empacan todas las pertenencias personales que pueden llevar en maletas y bolsas de basura y se dirigen hacia la puerta con la esperanza de asegurar un escape.