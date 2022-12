Viaja Putin a Bielorrusia mientras drones atacan capital de Ucrania

Kiev.- Varios drones atacaron la capital ucraniana antes del amanecer de este lunes, según las autoridades locales, mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preparaba una visita a su aliada Bielorrusia, que proporcionó una base a las fuerzas del Kremlin para su invasión de Ucrania hace casi 10 meses.

La ofensiva con drones se produjo tres días después de lo que se describió como uno de los mayores ataques rusos contra Kiev desde el inicio de la guerra. Moscú mantenía sus esfuerzos por atormentar a Ucrania desde el aire pese a la falta de grandes movimientos en el campo de batalla.

Rusia lanzó 23 drones explosivos sobre Kiev mientras la ciudad dormía, pero las fuerzas ucranianas derribaron 18 de ellos, según dijo en Telegram el gobierno municipal de Kiev. No se reportaron grandes bajas del ataque, aunque la oficina del presidente ucraniano dijo que al menos tres civiles habían muerto y 11 resultaron heridos en otras zonas del país entre el domingo y el lunes.

Los drones provocaron cortes de luz de emergencia en 11 regiones del centro y este del país, incluida la de la capital, según las autoridades.

El lunes era el Día de San Nicolás, que marca el inicio de las navidades en Ucrania y la fecha en la que los niños suelen recibir sus primeros regalos, ocultos bajo sus almohadas.

“Así es como los rusos felicitaron a nuestros hijos en las fiestas”, escribió en Telegram Serhii Kruk, director del Servicio Estatal de Emergencias, que compartió imágenes de bomberos apenas visibles entre las llamas de una instalación de infraestructura atacada.

“Por la noche, cuando todo el mundo esperaba a un milagro, el país terrorista sigue aterrorizando al pacífico pueblo ucraniano”, afirmó el responsable de derechos humanos en Ucrania, Dmytro Lubinets.

Restos de los drones derribados dañaron una calle en el distrito céntrico de Solomianskyi y rompieron ventanas en un edificio de varias plantas en el distrito de Shevchenkyvskyi, según el gobierno local.

Un dron golpeó la casa de Olha e Ivan Kobzarenko, de 84 y 83 años, a las afueras de la capital. Ivan sufrió una herida en la cabeza.

Su garaje quedó completamente destruido y su perro, Malysh, murió en el ataque. En su habitación, donde se veían cristales rotos y sangre en el piso, Olha dijo que la explosión había lanzado la puerta principal dentro de la casa.

“Sé que no estoy sola”, dijo. “Todos sufren. Todos".

Una instalación de infraestructura crítica fue alcanzada, según dijeron las autoridades sin dar más detalles.

Aunque la capital parecía el principal objetivo ruso del lunes, las fuerzas armadas informaron de ataques en otras zonas del país.

Algunas instalaciones de infraestructura habían sufrido daños, al igual que viviendas privadas, y había al menos dos heridos, según dijo en Telegram el gobernador de la región de Kiev, Oleksii Kuleba.

El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, añadió que se habían oído explosiones en dos distritos, Shevchenkivskyi y Solomianskyi. También dijo en Telegram que no se habían reportado bajas de inmediato, y que los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

La Fuerza Aérea dijo haber destruido 30 de al menos 35 drones explosivos lanzados por Rusia en diferentes lugares de Ucrania desde la orilla oriental del Mar de Azov.

El ejército ucraniano ha reportado un éxito creciente a la hora de derribar misiles y drones explosivos.

Rusia está atacando infraestructura energética, también en Kiev, dentro de una estrategia para dejar a los ucranianos sin luz ni calefacción en pleno invierno, que ha mantenido en marcha pese a las sanciones occidentales y a que las fuerzas ucranianas han recibido sistemas antiaéreos occidentales.

La capital ucraniana fue atacada el viernes dentro de una enorme ofensiva rusa. Docenas de misiles se lanzaron hacia lugares de todo el país y provocaron apagones generalizados.

Putin tenía previsto viajar el lunes a Bielorrusia para reunirse con el líder autoritario del país, Alexander Lukashenko, que permitió a las fuerzas rusas utilizar territorio bielorruso para invadir Ucrania y tiene estrechos lazos defensivos con Moscú.

Los analistas señalaron que el Kremlin podría buscar de nuevo algo de apoyo militar para sus operaciones en Ucrania. Pero el invierno y los recursos mermados de Rusia implican que probablemente no haya un gran ataque inminente, según el Institute for the Study of War, con sede en Washington.

“La capacidad del ejército ruso, incluso reforzado por elementos de las fuerzas armadas bielorrusas, de preparar y ejecutar ofensivas mecanizadas de gran escala en los próximos meses sigue siendo cuestionable”, indicó el centro de estudios en un análisis publicado el domingo.

El instituto también concluyó que “es improbable que Lukashenko comprometa al ejército bielorruso -que también tendría que ser reequipado- en la invasión de Ucrania”.