Ven menos eficaz vacuna de Oxford ante variante sudafricana

Associated Press

Londres.- La vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford parece no proteger de casos leves y moderados de la enfermedad causada por la variante sudafricana del coronavirus, informó este sábado el diario Financial Times, citando un estudio que será publicado el lunes.

Según el estudio con 2 mil personas, que no ha sido revisado por pares, y al que tuvo acceso el Financial Times, un régimen de dos dosis no mostró protección contra Covid-19 leve y moderado de la ocasionado por la variante 501Y.V2 que fue detectada primero en Sudáfrica.

De los participantes, la mitad recibió un placebo y la otra mitad recibió al menos una dosis de la vacuna. Ningún paciente murió.

Aunque el estudio fue pequeño, por lo que es probable que los datos tengan salvedades, los hallazgos presentan un panorama complicado ante la variante sudafricana, pues muchos países esperan frenar la pandemia con la vacuna de Oxford y AstraZeneca.

El análisis fue dirigido por la Universidad de Oxford y la Universidad de Witwatersrand.

Esta semana, un par de estudios impulsaron la confianza en el remedio de AstraZeneca, al mostrar una potencial reducción en la transmisión del coronavirus con la inyección y reiterar la eficacia.

Entre esos hallazgos, se mostró que la vacuna era un 74.6 por ciento eficaz contra la variante del virus que circula en Reino Unido, conocida como Kent, por el condado donde fue ubicada por primera vez.

Otro descubrimiento mostró que si se aplicaba una dosis, la eficacia contra el Covid-19 era de 76 por ciento durante los primeros tres meses y que la efectividad aumentaba al 82 por ciento con una segunda inyección.