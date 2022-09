Ve ONU riesgo de ‘Armageddon’ humanitario por armas nucleares

Ciudad de México— Cualquier uso de armas nucleares podría incitar a un ‘Armageddon’ humanitario, advirtió el secretario General de la ONU, António Guterres, durante un evento en la sede de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

A medida que se acerca el cierre de la Asamblea General de la ONU, usó ese término relacionado con el fin del mundo para urgir a todos los países a aliviar las tensiones, reducir el riesgo y forjar un nuevo consenso sobre la desactivación de tales armas, a las que llamó "instrumentos de muerte".

"La era del chantaje nuclear debe terminar. La idea de que cualquier país puede pelear y ganar una guerra nuclear está trastornada. Cualquier uso de un arma nuclear incitaría un ‘Armageddon’ humanitario. Tenemos que dar un paso atrás", comentó.

Ven riesgo por conflicto en Ucrania

Guterres expresó su decepción porque los países no alcanzaron un consenso el mes pasado para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés). Es el único compromiso vinculante con el fin de desarmar a los países que oficialmente almacenan armas nucleares.

Tras cuatro semanas de negociaciones no fue posible concluir con un documento final porque Rusia se opuso al texto acerca de su control sobre instalaciones nucleares de Ucrania.

Csaba Kőrösi, presidente de la Asamblea General de la ONU, comentó que la guerra en Ucrania ha elevado los riesgos creíbles sobre un desastre nuclear global. Afirmó estar consternado por las amenazadas recurrentes de ataques nucleares.

"Ataques tácticos, se suele añadir, pero todos sabemos que un conflicto así nunca se quedaría en el nivel táctico", indicó.

Otra amenaza nuclear es la de la Península de Corea, que representa un riesgo inaceptable para la región y el mundo.

"Las inversiones en estas armas continúan aumentando, mientras muchas personas luchan para comprar comida, educar a sus hijos y mantenerse cálidos", lamentó.

Urgen nueva visión

Si bien Guterres urgió a los países a no darse por vencidos con el NPT, resaltó la necesidad de una nueva visión del desarme nuclear y la no proliferación que aborda su Nueva Agenda para la Paz.

El Secretario General de la ONU llama a un desarme significativo y a desarrollar un entendimiento común sobre las amenazas múltiples que enfrenta la comunidad internacional.

"Las armas nucleares son el poder más destructivo jamás creado. No ofrecen seguridad, sólo carnicería y caos. Su eliminación sería el mayor regalo que podríamos otorgar a las generaciones futuras", consideró.

Kőrösi pidió ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés). No ha podido entrar en vigor porque debe estar firmado y ratificado por 44 países que poseen cierta tecnología nuclear. Ocho todavía no lo han ratificado: China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Israel y Pakistán.

Por otro lado, aseguró que es necesario comenzar inmediatamente las negociaciones sobre el Tratado de Cesasión de Material Fisionable, que busca prohibir la producción de material capaz de sostener una reacción en cadena de fisión nuclear para armas nuclear u otros artefactos explosivos.

"Sin la eliminación de las armas nucleares, no puede haber paz. No puede haber confianza. Y no puede haber un futuro sostenible", advirtió Guterres.