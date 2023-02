Van casi 8 mil muertos tras sismo en Turquía

Nurdagi, Turquía.– Los rescatistas libraban el miércoles una batalla contra el tiempo para sacar a sobrevivientes de los escombros antes de que sucumban al frío, dos días después de que un sismo azotó el sur de Turquía y el norte de Siria. La cifra de muertos ya superaba los 7 mil 700 y se presume que aumentará.

En los últimos dos días se han producido dramáticos rescates, incluidos los de unos niños pequeños que emergieron de montones de escombros más de 30 horas después del sismo registrado el lunes al amanecer. Pero también había una desesperación generalizada y una creciente molestia por el ritmo tan lento de las labores de rescate en algunas zonas.

PUBLICIDAD

‘En el infierno’

“Es como si nos hubiéramos despertado en el infierno”, comentó Osman Can Taninmis, cuyos familiares siguen debajo de los escombros en Hatay, la provincia más afectada de Turquía. “No podemos responder a absolutamente nada. La ayuda no llega, no puede llegar. No podemos llegar a nadie. Todo está destruido”.

Los equipos de búsqueda de alrededor de 30 países empezaron a llegar, así como la ayuda. Pero con los daños repartidos por varias ciudades y localidades, algunas aisladas por el actual conflicto en Siria, las voces que pedían ayuda desde el interior de los montones de escombros se silenciaron.

El terremoto de magnitud 7.8 del lunes y las fuertes réplicas dejaron una estela de destrucción que se extendía por cientos de kilómetros a través del sureste de Turquía y de la vecina Siria. El sismo hizo colapsar cientos de edificios y llevó más miseria a una región asolada por 12 años de guerra civil en Siria y por la crisis de refugiados.

Turquía alberga a millones de refugiados de la guerra siria. La zona afectada en Siria está dividida entre el territorio controlado por el Gobierno sirio y el último bastión opositor en el país, donde millones dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Labores peligrosas

Las inestables pilas de metal y hormigón hicieron que las labores de búsqueda fueran peligrosas, mientras que las gélidas temperaturas las hacían aún más urgentes, a medida que crecía la preocupación sobre cuánto tiempo podrían aguantar en el frío los sobrevivientes atrapados. La nieve se arremolinaba alrededor de los equipos de rescate en algunas zonas de Turquía.

La magnitud del sufrimiento, y la labor de rescate que lo acompaña, eran impresionantes.

Adelheid Marschang, funcionaria de emergencias de alto rango de la Organización Mundial de la Salud, dijo que hasta 23 millones de personas podrían verse afectadas en toda la zona azotada por el sismo, señalando que se trataba de “una crisis sobre múltiples crisis”.