Va México a COP26 sin plan ambiental

Ciudad de México.— Mientras en el mundo los países se plantean picos de emisiones y metas sobre neutralidad de carbono previo a la Cumbre Climática, México asistirá sin compromisos sobre el tema, pero sí con una política energética basada en combustibles fósiles.

Para muestra de lo que ya hacen otras naciones está China, el país con mayores emisiones de carbono en el mundo, que anunció un plan para llegar a la neutralidad de carbono en 2060 con ayuda de sus petroleras, a quienes les pidió transformarse.

En cambio, México, a través de la Secretaría de Energía, no solo admitió que incumplirá con su compromiso del Acuerdo de París, de que 35 por ciento de su energía generada en 2024 sea limpia, sino que ahora, el Ejecutivo promueve una iniciativa de reforma constitucional para devolver el control del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad, limitar el uso de renovables y privilegiar la energía fósil.

Elie Villeda, experto en temas de energía, destacó que todos los países trabajan con leyes, disposiciones o reformas que aceleren la transición energética, y México será menos competitivo frente a otras economías al ir contracorriente.

"En México después de su iniciativa de tratar de llegar al 35 por ciento para 2024, que no se va a lograr, ya no tenemos otro objetivo ni compromiso claro con el medio ambiente, salvo que vamos a regresarle la energía a la CFE, no hay un compromiso claro, y para 2050 es incierto el futuro, y así como estamos, sufriremos aún más los efectos de la crisis climática", advirtió.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se realizará del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, Reino Unido, y tendrá como objetivo revisar los detalles y mecanismos de la transición energética y reducción de emisiones por parte de los países.

Adriana García coordinadora de Análisis de Datos de México ¿Cómo Vamos?, destacó que con la política energética de México, contraria a los acuerdos internacionales para mitigar el cambio climático, será más difícil que la industria venga a establecerse a México al ofrecer una economía con electricidad cara y basada en combustibles fósiles.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que los efectos del cambio climático pueden afectar al sector exportador debido a la aplicación de impuestos de carbono, lo cual impactará a la competitividad del País.

Frente a la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, destacó que se necesita voluntad para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.