Usan manifestantes de Hong Kong a Pepe la Rana como símbolo de lucha

Hong Kong.- Le preguntamos a la Liga Anti-Difamación, y nos dijeron que Pepe la Rana es un símbolo de odio, un incitador del racismo y el antisemitismo, un amigo de los extremistas de extrema derecha. La triste rana verde es ampliamente vista como tóxica en todo el mundo, la señal de una cosmovisión siniestra y peligrosa.

Por lo tanto, puede ser un poco desagradable ver a Pepe en su nuevo papel: como un luchador de la libertad prodemocrática en las protestas de Hong Kong, al lado de la gente en su lucha contra un estado autoritario. Los manifestantes aquí sostienen carteles con su imagen, usan calcomanías de él en aplicaciones de mensajería y foros de discusión, e incluso pintan su cara con pintura de aerosol en las paredes.

¿Acaso eso significa que los manifestantes de Hong Kong son de ultra-derecha y apoyan el racismo que Pepe representa?

La pregunta confunde a muchos de ellos, quienes no tenían idea de las connotaciones racistas del símbolo en otras partes del mundo. Simplemente les gusta.

“No tiene nada que ver con la ideología de ultra-derecha en el estado”, escribió una persona en LIHKG, un foro anónimo que ha sido el centro de discusión de los manifestantes. “Simplemente se ve divertido y captura los corazones de tantos jóvenes. Es un símbolo de participación juvenil en el movimiento”.

Mari Law, una manifestante de 33 años, sabe cómo se percibe a Pepe en otros lugares, pero dijo que no importaba porque Pepe no tenía la misma reputación tóxica en Hong Kong. La mayoría de los manifestantes no saben sobre la asociación que tiene con la ultra-derecha, dijo.

“Para mí, Pepe es solo un personaje como Hello Kitty”, dijo.