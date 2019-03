Urge ONU frenar daños ambiente

Ciudad de México— La resistencia antimicrobiana se podría convertir en la principal causa de muerte en 2050, debido a la contaminación del agua, señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el informe de ONU Medio Ambiente, hecho en los últimos cinco años por 250 científicos y expertos de más de 70 países, señala que, de no tomar medidas urgentes para frenar y reparar los graves daños causados al medio ambiente, la salud humana estará más amenazada.

En un comunicado, la organización internacional indica que se podrían producir una gran cantidad de muertes prematuras a mediados de siglo en ciudades y regiones de Asia, Medio Oriente y África.

El sexto reporte Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO-6, por sus siglas en inglés), subraya que la resistencia antimicrobiana será una de las principales causas de muerte para 2050 por la contaminación de los cuerpos de agua dulce.

Al tiempo, agrega, los interruptores endócrinos afectarán la fertilidad masculina y femenina, además del desarrollo neurológico infantil.

Sin embargo, los autores aseguran que este tema podría contrarrestar mediante el uso de ciencia, tecnología y las finanzas necesarias para evitar mayores riesgos.

La directora ejecutiva interina de ONU Medio Ambiente, Joyce Msuya, señaló que la información científica es clara; la salud y la prosperidad humanas están directamente relacionadas con el estado del medio ambiente.

Según el informe, publicado en Nairobi, Kenia en la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, si se destina 2 por ciento del Producto Interno Bruto a inversiones verdes, se reducirá el impacto climático y la pérdida de ecosistemas, sin afectar el el crecimiento económico proyectado.

En la actualidad, el mundo no está en camino de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 o 2050. Se requieren medidas urgentes, ya que cualquier retraso en la acción climática aumentará el costo de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París o revertirá el progreso logrado hasta ahora.

Para lograrlo, el texto aconseja reducir el consumo de carne y el desperdicio de comida, de no tomar medidas, será preciso aumentar 50 por ciento la producción de alimentos para satisfacer la demanda de cerca de 10 mil millones de habitantes a nivel mundial en 2050.

La publicación detalla que 33 por ciento de los alimentos del mundo se desperdicia y 56 por ciento de esos residuos se genera en países industrializados.

De acuerdo con los autores, las intervenciones de políticas que abordan sistemas completos como la energía, alimentos y residuos, en vez de problemas específicos, pueden tener mayor efectividad.