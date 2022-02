Urge EU a estadounidenses abandonar Ucrania en 24 a 48 horas

Washington.- Estados Unidos urgió este viernes a estadounidenses abandonar Ucrania en 24 a 48 horas, advirtiendo que no podrá rescatar civiles si Rusia invade.

"Cualquier estadounidense en Ucrania debe irse lo antes posible y, en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas", anunció el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

La administración de Biden advirtió este viernes que con el presidente Vladimir V. Putin de Rusia moviendo más tropas hacia la frontera con Ucrania, podría comenzar una invasión a gran escala de Ucrania antes del final de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, a pesar de la especulación de que los rusos esperarían para invadir.

“Seguimos viendo señales de una escalada rusa, incluidas nuevas fuerzas que llegan a la frontera con Ucrania”, dijo a los periodistas este viernes Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente. Sullivan dijo que podría comenzar una invasión “durante los Juegos Olímpicos”, que están programados para finalizar la próxima semana, y advirtió que todos los estadounidenses deberían abandonar Ucrania en las próximas 24 a 48 horas.

“Estamos listos de cualquier manera”, dijo Sullivan. “Pase lo que pase después, Occidente está más unido de lo que ha estado en años”.

Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos inicialmente pensaron que Putin estaba preparado para esperar hasta el final de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing para evitar antagonizar al presidente Xi Jinping de China, un aliado fundamental. En los últimos días, la línea de tiempo comenzó a avanzar, una aceleración que los funcionarios de la administración de Biden comenzaron a reconocer públicamente este viernes.

Antony Blinken, el secretario de Estado, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en Melbourne, Australia, que “la invasión podría comenzar en cualquier momento. Y, para ser claros, eso incluye durante los Juegos Olímpicos”, que están programados para finalizar el 20 de febrero. Blinken agregó que los funcionarios estadounidenses “siguen viendo señales muy preocupantes de la escalada rusa, incluidas las nuevas fuerzas que llegan a la frontera con Ucrania”.

Los funcionarios estadounidenses han advertido sobre un precio sombrío si Putin procede con una invasión militar de Ucrania, incluidas las posibles muertes de 25 mil a 50 mil civiles, 5 mil a 25 mil miembros del ejército ucraniano y 3 mil a 10 mil miembros del ejército ruso.

Este viernes temprano, Biden se reunió por teléfono con otros líderes transatlánticos en una llamada que incluyó al canciller Olaf Scholz de Alemania; los primeros ministros Boris Johnson de Gran Bretaña, Mario Draghi de Italia y Justin Trudeau de Canadá; y los presidentes Emmanuel Macron de Francia, Andrzej Duda de Polonia, Klaus Iohannis de Rumania, Ursula von der Leyen de la Comisión Europea y Charles Michel del Consejo Europeo; y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Con información de The New York Times y Associated Press.