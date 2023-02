Una red secreta rescata a disidentes pacifistas de Rusia

Moscú.- Las tres jóvenes, participantes en un grupo de chat contra la guerra, fueron acusadas falsamente el otoño pasado por uno de sus miembros de conspirar con él para incendiar una oficina de alistamiento militar.

El trío rápidamente pasó a la clandestinidad, escondiéndose en la casa de un amigo en su ciudad natal de Vladivostok, en el Lejano Oriente de Rusia, mientras buscaban una forma de escapar del país y de sentencias de prisión potencialmente largas. Eso los llevó a un grupo llamado In Transit, parte de un extenso ferrocarril subterráneo que está rescatando a cientos de rusos que han sido atacados por expresar su oposición a la invasión de Ucrania o incluso simpatía por los refugiados ucranianos.

Su vuelo hacia la libertad finalmente terminaría en Kazajstán, después de una odisea de seis días en seis autos diferentes, el equivalente a conducir desde la ciudad de Nueva York hasta Alaska. No se les dijo la ruta que tomarían, los nombres de los conductores o los puntos de encuentro hasta que llegaran a cada nueva ciudad.

“Teníamos miedo”, dijo una de las jóvenes, todas estudiantes, de 16, 17 y 19 años, tanto que evitaban hablar con la gente en la calle cuando cambiaban de auto por miedo a los informantes y las cámaras de vigilancia.

In Transit, el grupo que organizó su escape, es una de al menos cinco organizaciones que ayudan a los disidentes a salir de Rusia, generalmente un paso por delante de la ley. Trabajando desde fuera del país, planifican rutas de escape que pueden incluir automóviles, dinero para viajes, casas seguras, cruces fronterizos y visas.

“En una situación en la que todos están en tu contra, incluidos tus propios familiares, que piensan que eres un traidor y están dispuestos a colgarte de la farola más cercana, me complació mucho descubrir que hay personas que no te conocen, que nunca te han visto, y están listos para ayudar”, dijo Oleg Zavyalov, de 31 años. Acababa de tener una emotiva reunión con su hermano mayor, Vladimir, meses después de que los hermanos huyeron a diferentes países desde la ciudad de Smolensk, en el oeste de Rusia.

In Transit fue una creación de tres mujeres de San Petersburgo, Rusia, que se dieron cuenta de que las personas atrapadas en los arrestos masivos de manifestantes contra la guerra después de la invasión en febrero pasado necesitarían ayuda para salir. Por razones de seguridad, establecieron una tienda en Berlín. Por la misma razón, The New York Times retiene los nombres de los fundadores y otorga el anonimato a los fugitivos que lo solicitaron, así como detalles sobre las rutas que tomaron.