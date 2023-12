Una mujer fallecida y 36 hospitalizados por incendio en edificio

Associated Press | Cerca de 80 personas fueron asistidas, de las cuales 36 fueron trasladadas a distintos hospitales por inhalación de humo y con principio de asfixia Associated Press | Cerca de 80 personas fueron asistidas, de las cuales 36 fueron trasladadas a distintos hospitales por inhalación de humo y con principio de asfixia Associated Press | Cerca de 80 personas fueron asistidas, de las cuales 36 fueron trasladadas a distintos hospitales por inhalación de humo y con principio de asfixia Associated Press | Cerca de 80 personas fueron asistidas, de las cuales 36 fueron trasladadas a distintos hospitales por inhalación de humo y con principio de asfixia

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar BUENOS AIRES — Una mujer falleció y 36 personas se encuentran hospitalizadas por un voraz incendio en un edificio de oficinas y viviendas particulares el martes en el centro de Buenos Aires. Las causas del siniestro, que movilizó decenas de ambulancias y ocho dotaciones de bomberos, son motivo de investigación, aunque se descartó una pérdida de gas, dijeron las autoridades. “Personal encontró lamentablemente a una persona sin vida”, informó a periodistas Diego Coria, comandante de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. “Estaba entre el octavo y noveno piso”. El edificio de 14 pisos, que alberga oficina de distintos rubros comerciales y viviendas particulares, se encuentra situado en el centro de Buenos Aires, al lado del Ministerio de Trabajo y a cuatro cuadras de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo. El sistema de emergencias de la ciudad de Buenos Aires informó en un comunicado que 80 personas fueron asistidas en el lugar, de las cuales 36 fueron trasladadas a distintos hospitales públicos de la capital afectados por inhalación de humo y con principio de asfixia. Ninguno es de gravedad. José Murillo, de 35 años y residente en el tercer piso, dijo a AP que el incendio se originó en el séptimo piso donde funciona una tienda de reparación de computadoras. “Hubo un corto”, indicó. A su vez, el encargado del edificio, Sergio Rodríguez, dijo a reporteros en el lugar que el edificio no cuenta con instalación de gas, abonando la teoría del cortocircuito eléctrico. Por su parte, el comandante Coria evitó pronunciarse sobre las causas del siniestro y aclaró que “estamos en plena etapa de investigación". PUBLICIDAD