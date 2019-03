Un nacionalista blanco que odia a migrantes

Sidney, Australia— El responsable de al menos uno de los ataques a dos mezquitas de Nueva Zelanda que dejaron 49 muertos el viernes trató de dejar en claro algunas cosas en el manifiesto que publicó: es un australiano de 28 años, nacionalista blanco que odia a los inmigrantes, que estaba reaccionando a ataques en Europa perpetrados por musulmanes, que se quería vengar y que quería provocar miedo.

Pero también, claramente, quería llamar la atención.

Aunque dijo que no buscaba la fama, el agresor –que no fue identificado de inmediato por la policía– dejó un documento de 74 páginas publicado en las redes sociales bajo el nombre Brenton Tarrant, en el que dijo que esperaba sobrevivir el ataque para propagar mejor sus ideas en los medios.

Si bien su manifiesto y video fueron estrategias obvias y desdeñosas en busca de infamia, dan algunas pistas a la gente que trata de entender por qué alguien mataría a decenas de personas inocentes que simplemente dedicaban la tarde a la oración.

El agresor dijo que creció en una familia australiana de clase trabajadora, que tuvo una niñez típica y fue un estudiante mediocre.

El fallecimiento de su padre, Rodney, que murió de cancer, le marcó la vida. Fue en ese momento, a sus 20 años, cuando decidió comenzar a viajar por el mundo. De acuerdo con varios medios locales, Tarrant hizo dinero siendo parte de Bitcoin, un tipo de moneda digital. Con esas ganancias aprovechó para visitar Europa y países como Corea del Norte y Pakistán.

En diálogo co el Daily Mail Australia, una amiga de Tarrant contó que parecía un hombre “muy normal” y que herdó el amor por la aptitud física de su padre, pues se dedicaba a ser entrenador personal. “Levantaba muchas pesas, prácticamente transformó su cuerpo (…) A partir de las conversaciones que tuvimos sobre la vida, no me pareció alguien que tuviera algún interés en eso o en las opiniones extremistas”. Aseguro.

Aparte de sus ideales nacionalistas, el atacante también se consideraba un ambientalista y fascista que cree que China es el país más alineado con sus valores políticos y sociales. Desprecia al 1% más rico y dijo que la comentarista estadounidense de derechas Candace Owens era la persona más influyente en su vida.

El pasado 13 de marco, Tarrant había publicado en su Twitter las fotos de las armas con anotaciones. En estas imagines de puede leer, en ingles y en varios idiomas de Europa del Este, los nombres de personajes de la historia militar, entre ellos numerosos europeos que lucharon contra las fuerzas otomanas en los siglos XV y XVI.

Tarrant poseía licencia para portar armas, y compró legalmente las cinco que utilizó en los tiroteos.









¿Quién es el atacante?

• Nombre: Branton Tarrant

• Nacionalidad: australiana

• Edad: 28 años

• Hijo de familia trabajadora

• Niñez típica y estudiante mediocre

• Ocupación: Entrenador físico

• Se considera a sí mismo ambientalista y fascista

• Cree que China es el país más alineado con sus valores políticos y sociales

• Desprecia al 1% más rico