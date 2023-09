Un mosquito amenaza con provocar una catástrofe en África

Las estrechas bancas de madera en una clínica de salud para estudiantes en la Universidad Dire Dawa en la segunda ciudad más grande de Etiopía empezaron a llenarse en marzo del año pasado: estudiantes con fiebre se desplomaban sobre sus amigos, tomando entre sus manos su adolorida cabeza.

Helen Asaminew, enfermera en funciones, se encontraba desconcertada. Los estudiantes tenían los síntomas característicos de la malaria. Aunque la gente no se infecta de malaria en las ciudades y los estudiantes no habían viajado a ningún lugar. Era una temporada de sequía y no había malaria en cientos de millas alrededor.

Cuando Asaminew les tomó una muestra de sangre, el parásito en forma de anillo que es señal de la malaria apareció en la mayoría de las muestras.

Para el mes de abril, uno de cada dos estudiantes que vivían en dormitorios masculinos tenían la enfermedad, 1 mil 300 casos en total.

La abarrotada clínica fue el punto inicial de un misterio médico que pronostica una alarmante y nueva crisis de salud pública en África.

En el centro de eso está el mosquito anófeles sinensis que transmite la malaria y que arribó a esa ciudad portuaria de la pequeña nación de Djibouti en el este de África hace una década y fue mayormente ignorado por los funcionarios de salud pública.

Es resistente a todos los insecticidas y se ha adaptado en los ambientes urbanos y sobrevive en las temporadas de sequía. Ahora se está incubando en lugares del centro del continente y los entomólogos señalan que su propagación es inevitable.

África tiene experiencia y estrategias para luchar contra la malaria como una enfermedad rural pero ahora enfrenta la amenaza de los brotes urbanos, poniendo a muchas más personas en riesgo y amenazando con eliminar el reciente avance en contra de la malaria que sigue matando a 620 mil personas cada año, mayormente en África.

Aunque algunos expertos en mosquitos aseguran que es demasiado pronto para tener la certeza de la magnitud del peligro, la posibilidad de brotes en ciudades, podría establecer una competencia entre las áreas urbanas y rurales por los escasos recursos para luchar contra la enfermedad.

El mosquito se incuba en el agua y crece en ciudades congestionadas, en donde los sistemas de tubería de agua que no son confiables usualmente fuerzan a la gente a almacenar agua alrededor de sus casas, la pésima recolección de basura proporciona amplios lugares, como las tapas de botellas antiguas, para que los mosquitos depositen sus huevos.

La malaria causa fiebres altas, escalofríos, feroces dolores de cabeza y vómito. Sin tratamiento, es puede ser fatal.