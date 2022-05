Últimos soldados ucranianos se resisten a abandonar planta de Mariúpol

Mariúpol.- El jefe del batallón Azov emitió una declaración en video este viernes instando a entierros adecuados para los combatientes que murieron en la planta siderúrgica Azovstal en Mariúpol, una medida que se produjo en medio de preguntas sobre el destino de cientos que se han rendido a Rusia y cuántos aún permanecen en la instalación en expansión.

Denis Prokopenko, el líder de Azov, señaló que el mando supremo militar había ordenado al batallón, una unidad de la Guardia Nacional, preservar la vida y la salud de los militares y “detener la defensa de la ciudad”.

Este viernes, el Ministerio de Defensa ruso dijo que casi 2 mil combatientes de Azovstal, con el batallón Azov como núcleo, se habían rendido, pero eso no se pudo verificar de forma independiente. No estaba claro cuántos combatientes permanecen escondidos en la planta.

Han surgido preguntas sobre el paradero de Prokopenko y otros comandantes. No fue posible decir de dónde estaba hablando o cuándo se filmó el video, pero se produjo un día después de que el subcomandante del batallón publicara un video en el que decía que los comandantes permanecían en el territorio de la planta. Eso contradecía los informes de que algunos podrían haberse rendido.

El capitán Svyatoslav Palamar envió el video a los medios de comunicación, incluido un reportero de The New York Times. En un mensaje separado en WhatsApp, dijo que no podía revelar cuántos combatientes permanecían en el territorio de la planta. Fue imposible verificar de forma independiente la información sobre los combatientes que quedaron.

En el video publicado hoy, el comandante Prokopenko, dijo que el regimiento Azov sufría de “falta de suministros mientras libraba duras batallas y estaba rodeado por todos lados”, dijo.

“Los civiles fueron evacuados, los heridos graves recibieron la asistencia necesaria y han sido evacuados con su eventual intercambio y traslado a territorio ucraniano”, dijo en el comunicado. “En cuanto a los héroes muertos, el proceso está en curso. Espero que pronto sus familiares y toda Ucrania puedan enterrarlos con honor”.

Los funcionarios ucranianos, así como los combatientes en la planta, se negaron a revelar detalles sobre las negociaciones con las fuerzas rusas sobre la rendición y salida de las tropas de Azovstal. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo ayer que había registrado cientos de prisioneros de guerra, incluidos combatientes heridos, que habían abandonado la planta.

La Cruz Roja dijo que no participó en el transporte de los combatientes, pero que el registro, que comenzó el martes, permitió a la organización “rastrear a los capturados y ayudarlos a mantenerse en contacto con sus familias”. Agregó que “debe tener acceso inmediato a todos los prisioneros de guerra en todos los lugares donde se encuentren recluidos”.

Los medios de comunicación del Kremlin han estado citando los vínculos del Batallón Azov con movimientos de extrema derecha como prueba de que toda Ucrania ha sido infectada por el nazismo. La falsa afirmación fue utilizada por el presidente Vladimir V. Putin como una de las principales justificaciones de su decisión de invadir Ucrania. La Corte Suprema de Rusia dijo que celebraría una audiencia la próxima semana sobre si declarar al grupo una organización terrorista.