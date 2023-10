Ucrania declara gran ataque a aeropuertos rusos

KIEV, Ucrania — Ucrania declaró el martes que ha realizado uno de los ataques más destructivos a pertrechos aéreos rusos desde el inicio de la guerra, y el presidente Volodymyr Zelenskyy reveló que se utilizaron misiles balísticos de mayor alcance donados por Estados Unidos.

El anuncio de Zelenskyy se supo unas horas después de que un funcionario estadounidense reveló que los misiles solicitados por Kiev durante meses y prometidos por el presidente Joe Biden fueron entregados discretamente y están siendo utilizados en combate.

La Fuerza de Operaciones Especiales de Ucrania dijo que destruyó nueve helicópteros rusos en un ataque nocturno a dos aeródromos en zonas ocupadas del este y el sur por Rusia.

Alcanzó también equipos, un sistema de defensa antiaérea, depósitos de municiones y pistas, dijo en un comunicado. Añadió que decenas de efectivos militares rusos resultaron heridos en el ataque llamado Operación Libélula.

Un funcionario estadounidense dijo que Washington cumplió la promesa hecha por Biden a Zelenskyy el mes pasado, de que le enviaría el Sistema Militar de Misiles Tácticos (ATACMS, por sus siglas en inglés).

Zelenskyy expresó un “agradecimiento especial” a Estados Unidos y dijo que “se cumplen nuestros acuerdos con el presidente Biden”. En su habitual mensaje vespertino a la nación, Zelenskyy dijo que los ATACMS “han demostrado su valor”.

Rusia y Ucrania tratan de avanzar en el campo de batalla ante la inminencia del invierno y lo que está resultando ser una guerra prolongada de desgaste.

Si bien algunas versiones del misil tienen un alcance de hasta 300 kilómetros (180 millas), el funcionario dijo que los enviados a Ucrania tienen menor alcance y pueden llevar municiones de racimo, adecuadas para el ataque a pistas aéreas.

El comunicado ucraniano no dijo cómo se alcanzaron los blancos. Las autoridades rusas no hicieron declaraciones sobre el hecho. De inmediato no fue posible verificar las declaraciones de las partes desde el campo de batalla.

Las pistas aéreas en las regiones de Luhansk y Berdyansk están lejos del frente, y el mando ruso aparentemente pensó que estaban a salvo.

Por otra parte, Rusia ha enviado más unidades para tomar una estratégica ciudad en el este de Ucrania, según analistas occidentales, tras aparentes reveses que habían ralentizado su ofensiva de los últimos días.

El intento de tomar Avdiivka, una fortificada ciudad que se interpone en las aspiraciones de Moscú de controlar toda la región de Donetsk, es la operación ofensiva más significativa de Moscú en Ucrania desde principios de año, indicó el martes el Ministerio de Defensa británico.

Es probable que las fuerzas del Kremlin desplegadas en Avdiivka avancen con lentitud y sufran fuertes bajas, en lo que está resultando ser una misión difícil, señaló el Ministerio de Defensa británco en X, antes Twitter.

El ataque ruso sobre la blindada ciudad había perdido intensidad en los últimos días en comparación con su inicio la semana pasada, según reportó un centro de estudios con sede en Washington.

Las autoridades rusas no hicieron comentarios en un primer momento sobre la situación en Avdiivka.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, que citó al Estado Mayor ucranano, dijo que las fuerzas ucranianas habían repelido 22 ataques rusos el lunes, por debajo de los 30 ataques reportados el día anterior. Las autoridades en Kiev dijeron que Rusia había emprendido hasta 60 ataques diarios a mediados de la semana pasada.

El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo el martes que Rusia seguía tratando de cercar la ciudad, con 10 ataques en las 24 horas previas.

El Misterio de Defensa británico dijo que el esfuerzo ruso por tomar Avdiivka “parece cada vez más improbable en el corto plazo”.