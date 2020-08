Turista rompe escultura de museo italiano por tomarse una foto

Tomada de Internet

Un turista le quebró dos dedos a una obra de arte de Antonio Canova en el museo que el escultor italiano tiene en la ciudad de Possagno.

El visitante, de nacionalidad austriaca, quebró el pasado viernes la escultura en yeso de Paolina Borghese, retratro mitologizado bajo las formas de la diosa Venus, mientras posaba tumbado junto a ella para sacarse una foto. Se marchó del lugar sin informar a los responsables del museo, pero ha podido ser identificado gracias a las cámaras de seguridad y de los registros de las visitas, pues la entrada ahora solo se puede sacar reservándola por Internet como medida de prevención ante el coronavirus, informó el sitio El País.

Finalmente, el turista se ha entregado y ha mandado una nota de disculpas al presidente de la fundación Antonio Canova, Vittorio Sgarbi, que fue quien compartió este martes en sus redes sociales la grabación de lo ocurrido.

El museo de Canova en Possagno ha hecho público un extracto de la carta de Facebook: ′′Me gustaría inculparme después de leer sobre el incidente en los periódicos austriacos. Quedo a completa disposición, fue un comportamiento irresponsable por mi parte, y no conocía las consecuencias, por lo que seguí la visita al museo y toda la estancia en Italia con normalidad (no hui). Durante la visita me senté en la estatua, pero sin darme cuenta del daño que evidentemente causé. Les pido información sobre los pasos que son necesarios de mi parte en esta situación tan desagradable para mí y por la que, en primer lugar, me disculpo”, manifestó.