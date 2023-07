Turbulencia en vuelo de Hawai a Sydney deja 7 lesionados

Honolulu.- Un vuelo de Hawaiian Airlines que iba de Honolulu a Sydney se topó con una turbulencia severa y siete personas a bordo resultaron lesionadas.

El avión llevaba a 163 pasajeros y 12 tripulantes el jueves cuando “encontró una turbulencia severa inesperada luego de aproximadamente cinco horas de vuelo”, señaló la aerolínea en un comunicado.

“El avión simplemente descendió”, dijo la pasajera Sultan Baskonyali a la cadena ABC News. “No estábamos preparados”.

Narró como un hombre se elevó abruptamente y se golpeó la cabeza contra el techo antes de caer bruscamente.

Médicos del aeropuerto evaluaron y dieron de alta a tres de los pasajeros lesionados después de que el avión aterrizó en Sydney, indicó la aerolínea. Un pasajero y tres sobrecargos fueron “referidos para evaluación adicional”. Los sobrecargos ya fueron dados de alta, agregó la línea aerea, y señaló que aún aguardaba noticias sobre el pasajero.

“La aerolínea no se ha comunicado conmigo a pesar de que mis dos hijos que iban en el vuelo sufrieron lesiones menores”, dijo otra pasajera, Tara Goodall, a The Associated Press.

Estaban regresando a casa en Sydney tras visitar Hawai, el primer viaje al extranjero para sus dos hijos. Fue difícil, señaló en mensajes de texto, “ver a tus hijos salir volando por la cabina del avión” y no poder hacer que se sintieran seguros.

Dijo también que aún no estaba lista para dar más detalles sobre la turbulencia porque seguía muy afectada emocionalmente.

“Nuestra prioridad inmediata es seguir atendiendo a nuestros pasajeros y tripulantes afectados por esta turbulencia, y agradecemos al personal de emergencias de Sydney por su asistencia oportuna”, manifestó la compañía.

El año pasado, una turbulencia severa causó que 25 personas que viajaban en un vuelo de Hawaiian Airlines resultaran heridas. Cuatro pasajeros y dos tripulantes sufrieron lesiones de gravedad. La aeronave sostuvo daños menores.