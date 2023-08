Tropas ucranianas tropiezan en batalla

The New York Times | Durante el enfrentamiento con los rusos The New York Times | Soldados escuchan nuevas indicaciones

Washington.- Las primeras semanas de la tan esperada contraofensiva de Ucrania no han sido amables con sus tropas que fueron entrenadas y armadas por Estados Unidos y sus aliados. Equipadas con armas estadounidenses avanzadas y anunciadas como la vanguardia de un gran asalto, las tropas se empantanaron en densos campos minados rusos bajo el fuego constante de artillería y helicópteros artillados. Se perdieron unidades Una unidad retrasó un ataque nocturno hasta el amanecer, perdiendo su ventaja. A otro le fue tan mal que los comandantes lo sacaron del campo de batalla por completo. Ahora, las brigadas ucranianas entrenadas en Occidente están tratando de cambiar las cosas, dicen funcionarios estadounidenses y analistas independientes. Los comandantes militares ucranianos han cambiado de táctica, centrándose en desgastar a las fuerzas rusas con artillería y misiles de largo alcance en lugar de sumergirse en campos minados bajo fuego. Se está produciendo un aumento de tropas en el sur del país, con una segunda ola de fuerzas entrenadas en Occidente que lanzan ataques en su mayoría a pequeña escala para atravesar las líneas rusas. Pero los primeros resultados han sido mixtos. Si bien las tropas ucranianas han retomado algunas aldeas, todavía tienen que lograr el tipo de avances radicales que caracterizaron sus éxitos en las ciudades estratégicamente importantes de Kherson y Kharkiv el otoño pasado. El complicado entrenamiento en maniobras occidentales ha dado a los ucranianos escaso consuelo frente al bombardeo tras bombardeo de la artillería rusa. La decisión de Ucrania de cambiar de táctica es una clara señal de que las esperanzas de la OTAN de grandes avances realizados por formaciones armadas con nuevas armas, nuevo entrenamiento y una inyección de munición de artillería no se han materializado al menos por ahora. Plantea dudas sobre la calidad del entrenamiento que los ucranianos recibieron de Occidente y si decenas de miles de millones de dólares en armas, incluidos casi 44 mil millones de dólares del Gobierno de Biden, han tenido éxito en la transformación del ejército ucraniano en un miembro de la OTAN, fuerza de combate estándar. “La contraofensiva en sí no ha fallado; se prolongará durante varios meses hasta el otoño”, dijo Michael Kofman, miembro principal de Carnegie Endowment for International Peace, quien recientemente visitó las líneas del frente. “Posiblemente, el problema estaba en la suposición de que con unos pocos meses de entrenamiento, las unidades ucranianas podrían convertirse en combatientes más de la forma en que lo harían las fuerzas estadounidenses, liderando el asalto contra una defensa rusa bien preparada, en lugar de ayudar a los ucranianos a luchar más contra la fuerza de la mejor manera que saben”. El presidente Vladimir Putin, de Rusia, ha señalado cada vez más que su estrategia es esperar a Ucrania y sus aliados y ganar la guerra agotándolos. Los funcionarios estadounidenses están preocupados de que el regreso de Ucrania a sus viejas tácticas corre el riesgo de que se agote los valiosos suministros de municiones, lo que podría jugar en las manos de Putin y poner a Ucrania en desventaja en una guerra de desgaste. ¿Superioridad estadounidense? Los funcionarios de la administración de Biden esperaban que las nueve brigadas entrenadas en Occidente, unas 36 mil tropas, mostraran que el estilo de guerra estadounidense era superior al enfoque ruso. Mientras que los rusos tienen una estructura de mando rígidamente centralizada, los estadounidenses enseñaron a los ucranianos a empoderar a los soldados alistados de alto rango para tomar decisiones rápidas en el campo de batalla y desplegar tácticas de armas combinadas: ataques sincronizados de fuerzas de infantería, blindadas y de artillería. Los funcionarios occidentales defendieron ese enfoque como más eficiente que la costosa estrategia de agotar a las fuerzas rusas por desgaste, que amenaza con acabar con las existencias de municiones de Ucrania. Gran parte del entrenamiento consistió en enseñar a las tropas ucranianas cómo pasar a la ofensiva en lugar de permanecer a la defensiva. Durante años, las tropas ucranianas habían trabajado en tácticas defensivas mientras los separatistas respaldados por Rusia lanzaban ataques en el este de Ucrania. Cuando Moscú comenzó su invasión a gran escala el año pasado, las tropas ucranianas pusieron en juego sus operaciones defensivas, negando a Rusia la rápida victoria que había anticipado. Errores El esfuerzo por recuperar su propio territorio “requiere que luchen de diferentes maneras”, dijo el mes pasado Colin H. Kahl, quien recientemente renunció como el principal funcionario de políticas del Pentágono. Pero las brigadas entrenadas en Occidente recibieron sólo de cuatro a seis semanas de entrenamiento en armas combinadas, y las unidades cometieron varios errores al comienzo de la contraofensiva a principios de junio que las hicieron retroceder, según funcionarios y analistas estadounidenses que recientemente visitaron las líneas del frente y hablaron a las tropas y comandantes ucranianos. Algunas unidades no siguieron los caminos despejados y se toparon con minas. Cuando una unidad retrasó un ataque nocturno, un bombardeo de artillería acompañante para cubrir su avance se llevó a cabo según lo programado, alertando a los rusos. En las primeras dos semanas de la contraofensiva, hasta el 20% del armamento que Ucrania envió al campo de batalla resultó dañado o destruido, según funcionarios estadounidenses y europeos.