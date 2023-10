Tres armas que Israel y Ucrania necesitan de EU

The New York Times The New York Times

Con su promesa en horario de máxima audiencia de enviar más armas tanto a Ucrania como a Israel, el Presidente Biden trató de dejar claro el jueves que Estados Unidos no estaba dando prioridad a una guerra sobre la otra. Pero horas antes, un funcionario del Departamento de Defensa dijo que decenas de miles de proyectiles de artillería de 155 milímetros prometidos a Ucrania serían desviados a Israel. Los proyectiles son un ejemplo de las armas estadounidenses que, según funcionarios y expertos, se necesitan en ambas guerras, lo que podría poner a prueba la capacidad de Estados Unidos para satisfacer la demanda. Eso será especialmente cierto si la esperada ofensiva terrestre de Israel en Gaza, en respuesta a los ataques de Hamás, se prolonga durante meses. "Es probable que Israel siga recibiendo un flujo constante de armas", declaró la semana pasada Sabrina Singh, portavoz adjunta del Pentágono. Algunos de esos envíos podrían incluir los mismos tipos de artillería y bombas de los que Ucrania ha dependido en su propia guerra terrestre de 20 meses para defender su territorio de Rusia. En su mayor parte, Ucrania e Israel luchan en guerras diferentes y tienen capacidades y necesidades distintas, según funcionarios de seguridad nacional y del Congreso de Estados Unidos, tanto actuales como anteriores. En los últimos meses, la contraofensiva ucraniana se ha enfrentado a la dura resistencia de las minas, trincheras y otras defensas rusas, y la campaña de artillería se ha convertido en una guerra de desgaste. Israel se está preparando para lanzar un tipo muy diferente de guerra terrestre: una lucha urbana en la densamente poblada Franja de Gaza, que ha sido golpeada por los ataques aéreos israelíes desde los ataques de Hamás el 7 de octubre. "Habrá muy poco solapamiento entre lo que vamos a dar a Israel y lo que demos a Ucrania", declaró la semana pasada Michael J. Morell, ex director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia. Ucrania está a punto de recibir unos 61.000 millones de dólares en nueva ayuda militar, más de la mitad de un paquete de emergencia de 105.000 millones de dólares de ayuda exterior que Biden quiere que apruebe el Congreso. Israel, cuyo ejército está mucho mejor equipado que el de Ucrania, recibiría unos 14.000 millones de dólares para sus defensas aéreas y antimisiles en la propuesta, que la Casa Blanca anunció el viernes. Sin embargo, con los arsenales mundiales de proyectiles de 155 milímetros y otros sistemas de armas ya agotados, y los fabricantes luchando por mantener el ritmo de la demanda, "habrá compensaciones" en el suministro a ambas guerras cuanto más duren, escribió en un análisis Mark F. Cancian, un ex estratega de armas de la Casa Blanca que ahora es asesor principal en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. He aquí tres sistemas de armas clave que Israel y Ucrania pueden necesitar de Estados Unidos. Munición de artillería Tal vez más que cualquier otra arma, los proyectiles de 155 milímetros estándar de la OTAN tendrán una gran demanda, ya que tanto Israel como Ucrania los utilizan contra objetivos situados en un radio de unas decenas de millas. Estados Unidos ha enviado a Ucrania más de dos millones de proyectiles de 155 milímetros, y Europa ha entregado cientos de miles más, desde la invasión rusa de febrero de 2022. Pero los arsenales militares occidentales se acercan ahora "al fondo del barril", según declaró recientemente un alto cargo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el almirante Rob Bauer, de los Países Bajos. En enero, el Pentágono dijo que recurriría a un arsenal estadounidense en Israel y enviaría cientos de miles de proyectiles de 155 milímetros a Ucrania. El arsenal se encuentra en Israel, el aliado estadounidense más cercano en Oriente Próximo, para suministrar rápidamente armas a toda la región cuando sea necesario. Aproximadamente la mitad de los proyectiles almacenados en Israel fueron enviados el invierno pasado. El Pentágono planea ahora redirigir al menos parte del resto al ejército de Israel, dijo el funcionario del Departamento de Defensa. Maj. Charlie Dietz, un portavoz del Pentágono, se negó a discutir los detalles de cualquier transferencia de municiones, pero dijo que la principal prioridad de EE.UU. "era asegurar que Israel tiene los recursos que necesita durante este tiempo." Otro funcionario del Departamento de Defensa dijo que Israel y Ucrania podrían recibir distintas variantes de la munición para evitar solapamientos. Estados Unidos podría dar a Israel proyectiles guiados de precisión para alcanzar objetivos en una zona urbana abarrotada, dijo el funcionario, mientras que las municiones de racimo que se envían a Ucrania pueden ser más eficaces contra posiciones dispersas en un campo de batalla. No obstante, Ucrania ha disparado en ocasiones miles de proyectiles de artillería al día en su contraofensiva, y los responsables militares de Kiev y de toda la OTAN temen desde hace tiempo que se agoten pronto. Los fabricantes de Estados Unidos y Europa están acelerando su producción de munición, pero probablemente pasarán años antes de que puedan reponer las reservas de la alianza atlántica y satisfacer las demandas de Ucrania, por no mencionar las de Israel. Bombas inteligentes Tras el ataque de Hamás, el primer cargamento de armas que Estados Unidos envió a Israel incluía unas 1.000 bombas de pequeño diámetro, que pesan unos 250 kilos cada una y utilizan un sistema de navegación GPS para rastrear y atacar objetivos. Según las autoridades, Israel está presionando a Estados Unidos para que le envíe más bombas de este tipo, que se lanzan desde aviones. También se ha prometido a Ucrania una versión terrestre, cuya entrega está prevista para este otoño. Desde 2010, Israel ha comprado más de 8.500 bombas de pequeño diámetro a Estados Unidos, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Por separado, dijeron los expertos, el Pentágono ha adquirido más de 34,000 de las bombas desde 2018 en lo que un general de la Fuerza Aérea describió en 2021 como un inventario saludable. Eso significa que no se espera que Ucrania e Israel tengan que competir por las bombas. "De momento, Estados Unidos puede satisfacer las necesidades tanto de Israel como de Ucrania", afirmó Bradley Bowman, ex oficial del ejército estadounidense y experto militar de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington. Misiles Stinger En general, Israel y Ucrania confían en sistemas muy diferentes para protegerse de los ataques aéreos. El cacareado sistema israelí Cúpula de Hierro es la columna vertebral de sus defensas aéreas. Las defensas aéreas de Ucrania, suministradas por Occidente, consisten principalmente en sistemas de Estados Unidos, incluido el sistema Patriot, y de Alemania y Noruega. El Sr. Cancian dijo que ambos países disponen de misiles Stinger "shoot and scoot", que Ucrania ha utilizado para derribar drones controlados por Rusia y en otros ataques desde el cielo. Israel podría necesitarlos especialmente en una invasión terrestre. Los misiles podrían ser ideales para el combate urbano en la ciudad de Gaza: Ligeros, pequeños y muy portátiles, los Stinger se disparan desde un lanzador de hombro. Se podría pedir a Estados Unidos que proporcionara a Israel el Avenger, un camión Humvee especializado que puede disparar hasta ocho misiles Stinger en rápida sucesión. Kiev ha recibido 20 Avenger de Estados Unidos desde finales de noviembre. Israel y Ucrania también disponen del sistema de defensa antiaérea Patriot. Pero los Stinger son mucho más baratos que los misiles Patriot, lo que los hace más rentables para derribar drones y los económicos cohetes de artillería de Hamás. Pero los inventarios de Stinger son "extremadamente limitados" y se están produciendo pocos, dijo el Sr. Cancian. Estados Unidos ya ha entregado a Ucrania más de 2.000 sistemas Stinger, y es probable que Taiwán también haya recibido algunos contra las amenazas militares de China, afirmó.