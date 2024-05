Trata Irán de mantener la calma en plena crisis

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- El presidente iraní Ebrahim Raisi y el ministro de Asuntos Exteriores del país fueron encontrados sin vida ayer, horas después de que su helicóptero se estrellara en medio de la niebla, dejando a la República Islámica sin dos dirigentes clave en un momento de extraordinarias tensiones en Oriente Medio.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, que tiene la última palabra en la teocracia chií, nombró rápidamente a un vicepresidente poco conocido como presidente interino e insistió en que el gobierno tenía el control, pero las muertes supusieron un nuevo golpe para un país acosado por presiones internas y externas.

Irán no ha ofrecido ninguna causa de la caída del helicóptero ni ha insinuado que se deba a algún sabotaje. El helicóptero se desplomó en un terreno montañoso en medio de una repentina e intensa niebla.

En Teherán, la capital iraní, los comercios estaban abiertos y los niños fueron a la escuela el lunes. Sin embargo, era notable la presencia de fuerzas de seguridad uniformadas y vestidas de civil.

Más tarde, cientos de dolientes se congregaron en la céntrica plaza de Vali-e-Asr con carteles de Raisi y ondeando banderas palestinas. Algunos hombres sostenían cuentas de oración y lloraban. Mujeres vestidas con chador negro se reunieron sosteniendo fotos del líder fallecido.

“Estamos conmocionados por haber perdido a un personaje así, un personaje que enorgullecía a Irán y humillaba a los enemigos”, declaró Mohammad Beheshti, de 36 años.

El suceso ocurrió en medio de tensiones en Oriente Medio por la guerra entre Israel y Hamás. El grupo militante, respaldado por Irán, perpetró el ataque que desencadenó el conflicto, y Hezbollah, también apoyado por Teherán, ha disparado cohetes contra Israel. El mes pasado, Irán lanzó su propio ataque con drones y misiles contra Israel.

Raisi, de 63 años, un hombre de línea dura que anteriormente dirigió el poder judicial del país, era considerado un protegido de Jamenei. Durante su mandato, las relaciones con Occidente siguieron deteriorándose, mientras Irán enriquecía uranio, más cerca que nunca de niveles utilizables en armamento, y suministraba drones portadores de bombas a Rusia para su guerra en Ucrania.

Su gobierno ha enfrentado también años de protestas multitudinarias por la mala situación de la economía y los derechos de la mujer.

En el incidente murieron las ocho personas que iban a bordo de un helicóptero Bell 212 que Irán compró a principios de la década del 2000, según la agencia de noticias estatal IRNA. Entre los fallecidos se encontraban el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, un alto clérigo de Tabriz, un oficial de la Guardia Revolucionaria y tres miembros de la tripulación, según la IRNA.

Irán ha volado mucho con helicópteros Bell desde la época del sha. Pero las aeronaves iraníes sufren escasez de piezas de repuesto debido a las sanciones occidentales, y a menudo vuelan sin controles de seguridad. En este contexto, el exministro de Asuntos Exteriores Mohammad Javad Zarif culpó a Estados Unidos del accidente.

“Uno de los principales culpables de la tragedia de ayer es Estados Unidos, que... embargó la venta de aviones y piezas de aviación a Irán y no permite que el pueblo de Irán disfrute de buenas instalaciones de aviación”, comentó Zarif a The Associated Press.

Ali Vaez, director del proyecto Irán del International Crisis Group, dijo que, si bien las sanciones de Estados Unidos han privado a Irán de la capacidad de renovar y reparar su flota durante décadas, “no se puede pasar por alto el error humano y el papel de la meteorología en este accidente en particular”.