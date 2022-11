Trasladan a más de mil presos de peligrosa cárcel

Quito.— Un millar de presos fueron trasladados ayer desde la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, una de las cárceles más violentas de Ecuador, hacia otras prisiones luego de una jornada violenta con atentados explosivos y balaceras contra efectivos e instalaciones policiales que dejaron cinco agentes fallecidos.

A su vez un civil murió de un disparo en un ataque a un centro de salud de esa ciudad, informó a The Associated Press un funcionario del Ministerio de Salud que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

PUBLICIDAD

El repunte de la violencia del martes llevó al presidente Guillermo Lasso a decretar un nuevo estado de excepción, el sexto desde que comenzó su gobierno en mayo de 2021. La declaratoria incluye un toque de queda desde las 21 hasta el amanecer y la limitación de derechos fundamentales y rige en las provincias de Guayas y Esmeraldas, epicentro de los ataques perpetrados la víspera presuntamente por organizaciones criminales que se oponían a la reubicación de algunos cabecillas encarcelados, informó el gobierno.

El traslado de presos es una respuesta del sistema penitenciario al hacinamiento en la prisión, de acuerdo con la explicación oficial.