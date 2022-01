Transformó Putin a un Ejército de Rusia obsoleto en uno moderno y letal

Associated Press The New York Times

Nueva York.- En los primeros años del mandato de Vladimir V. Putin como líder de Rusia, el ejército del país era un caparazón vacío, pero con armas nucleares. Luchó para mantener a flote los submarinos en el Ártico y una insurgencia a raya en Chechenia. Los oficiales superiores a veces vivían en casas mohosas e infestadas de ratas. Y en lugar de calcetines, los soldados mal entrenados a menudo envolvían sus pies en tiras de tela, como lo habían hecho sus predecesores soviéticos y zaristas. Dos décadas después, es una fuerza de combate muy diferente la que se ha concentrado cerca de la frontera con Ucrania. Bajo el liderazgo de Putin, se transformó en un ejército moderno y sofisticado, capaz de desplegarse rápidamente y con efectos letales en conflictos convencionales, dijeron analistas militares. Cuenta con armamento guiado con precisión, una estructura de mando recientemente optimizada y soldados profesionales y bien alimentados. Y todavía tienen las armas nucleares. El ejército modernizado se ha convertido en una herramienta clave de la política exterior de Putin: capturar Crimea, intervenir en Siria, mantener la paz entre Armenia y Azerbaiyán y, solo este mes, apoyar a un líder amigo de Rusia en Kazajstán. Ahora está en medio de su operación más ambiciosa y siniestra hasta el momento: usar amenazas y, lo que muchos temen, fuerza, para traer a Ucrania de vuelta a la esfera de influencia de Moscú. "La movilidad de los militares, su preparación y su equipo son los que permiten a Rusia presionar a Ucrania y presionar a Occidente", dijo Pavel Luzin, analista de seguridad ruso. "Las armas nucleares no son suficientes".