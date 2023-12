Tranquilos y felices...Hamas drogó a rehenes liberados

Tel-Aviv, Israel.- Los rehenes israelíes que se muestran felices y tranquilos en los videos tras su liberación habrían estado bajo los efectos de las drogas, según dijo un representante del Ministerio de Salud de Israel.

El Dr. Hagar Mizrahi, jefe de la división médica del Ministerio de Salud, señaló que Hamas les dio a los rehenes pastillas tranquilizantes para que parecieran "tranquilos y felices".

El grupo palestino difundió varios videos en redes sociales en los que se ve la liberación de los rehenes durante los días de tregua. En algunas grabaciones se observa a los rehenes despedirse de algunos militantes de Hamas.

Los usuarios en X y otras plataformas calificaron estas acciones como una muestra del "buen" trato que le dieron a los rehenes después de ser capturados y llevados a Gaza tras la incursión del grupo palestino a Israel el 7 de octubre.

Las imágenes también fueron usadas por cuentas como Palestina hoy para señalar supuestas diferencias de ser un rehén de Hamas y un preso de Israel.

The Times of Israel informó que Mizrahi no reveló si el supuesto drogamiento había sido confirmado por análisis de sangre realizados a los rehenes liberados o por testimonios.

"Les dieron pastillas de Clonex para que parecieran tranquilos y felices antes de entregarlos", dijo Mizrahi. "También les dieron un poco más de comer justo antes de su liberación para que, al salir del cautiverio, estuvieran en mejor forma". No precisó a cuántos rehenes se refería.

La semana de tregua permitió la liberación de 105 rehenes, incluidos 80 israelíes intercambiados por 240 prisioneros palestinos encarcelados en Israel, en el marco de un acuerdo entre Israel y Hamas auspiciado por Qatar, que intervino como mediador principal.

Además, cinco rehenes habían sido liberados antes de la tregua. Según el Ejército israelí, 138 rehenes siguen cautivos en Gaza.

Con información de AFP