Trae China muestras de rocas y suelo de la cara oculta de la Luna

Associated Press | La superficie lunar tomada por una cámara panorámica a bordo de la combinación aterrizador-ascensor de la nave espacial Chang'e-6 tras su alunizaje, el martes 4 de junio de 2024 Associated Press | Una bandera nacional china portada por el módulo de aterrizaje de la sonda Chang'e-6 se despliega en la cara oculta de la Luna, el martes 4 de junio de 2024 Associated Press | Módulo de aterrizaje-ascensor de la sonda Chang'e-6 tomada por un minirrover después de aterrizar en la superficie lunar, el martes 4 de junio de 2024

Beijing.- China anunció que su nave espacial lunar desplegó por primera vez la bandera roja y dorada del país en la cara oculta de la Luna antes de que parte del vehículo despegara a primera hora del martes con muestras de rocas y suelo para traerlas de vuelta a la Tierra. La misión fue aclamada como un éxito en China, que ha logrado avances significativos en un programa espacial que aspira a poner a una persona en la Luna antes del final de esta década. La sonda Chang'e-6 fue lanzada el mes pasado y su módulo de aterrizaje aterrizó en la cara oculta de la Luna el domingo. Su ascensor despegó el martes por la mañana a las 7.38 (hora de Pekín), con el motor encendido durante unos seis minutos mientras entraba en una órbita preestablecida alrededor de la Luna, según informó la Administración Espacial Nacional China. Según la agencia, la nave resistió una prueba de alta temperatura en la superficie lunar y obtuvo las muestras mediante perforación y recogida en superficie antes de guardarlas en un contenedor dentro del ascensor de la sonda, tal y como estaba previsto. El contenedor se transferirá a una cápsula de reentrada que debe regresar a la Tierra en los desiertos de la región china de Mongolia Interior hacia el 25 de junio. La pequeña bandera, que según la agencia estaba hecha de materiales compuestos especiales, emergió en un brazo retráctil desplegado desde el lateral del módulo de aterrizaje lunar y no fue colocada sobre el suelo lunar, según una animación de la misión publicada por la agencia. "¡Misión cumplida!" escribió en X la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunying. "¡Una hazaña sin precedentes en la historia de la exploración lunar humana!". Las misiones a la cara oculta de la Luna son más difíciles porque no está orientada hacia la Tierra, lo que requiere un satélite de retransmisión para mantener las comunicaciones. El terreno también es más accidentado, con menos zonas llanas para aterrizar. Según Xinhua, la sonda aterrizó en la cuenca del Polo Sur-Aitken, un cráter de impacto creado hace más de 4 mil millones de años que tiene 13 kilómetros de profundidad y un diámetro de 2 mil 500 kilómetros. Se trata del mayor y más antiguo cráter de este tipo en la Luna, por lo que puede proporcionar la información más antigua sobre ella, según Xinhua, que añadió que el enorme impacto pudo haber expulsado materiales de las profundidades de la superficie. La misión es la sexta del programa de exploración lunar Chang'e, que lleva el nombre de una diosa lunar china. Es la segunda diseñada para traer muestras, tras la Chang'e 5, que lo hizo desde el lado cercano en 2020. El programa lunar forma parte de una creciente rivalidad con Estados Unidos -que sigue siendo el líder en exploración espacial- y otros países, como Japón e India. China ha puesto en órbita su propia estación espacial y envía regularmente tripulaciones. China aspira a poner una persona en la Luna antes de 2030, lo que la convertiría en la segunda nación después de Estados Unidos en conseguirlo. Estados Unidos tiene previsto volver a enviar astronautas a la Luna, por primera vez en más de 50 años, aunque la NASA retrasó la fecha prevista a 2026 a principios de este año.