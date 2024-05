Trabajan en identificar a soldados caídos en Segunda Guerra Mundial

Base de la Fuerza Aérea de Offutt, Nebraska.- Generaciones de familias estadounidenses han crecido sin saber exactamente qué pasó con sus seres queridos que murieron mientras servían a su país en la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos.

Pero un laboratorio federal escondido encima de la bolera de la Base de la Fuerza Aérea Offutt, cerca de Omaha, y un laboratorio hermano en Hawái están respondiendo constantemente a esas preguntas pendientes, con el objetivo de ofrecer a 200 familias por año la oportunidad de honrar a sus familiares con un entierro adecuado.

“Puede que ni siquiera estuvieran vivos cuando ese miembro del servicio estaba vivo, pero esa historia se transmite de generación en generación”, dijo Carrie Brown, gerente de laboratorio de la Agencia de Contabilidad de POW/MIA de Defensa en Offutt. “Es posible que hayan visto en la repisa una imagen de esa persona cuando eran pequeños y no entendían ni sabían realmente quién era”.

El Día de los Caídos y el próximo 80º aniversario del Día D, el 6 de junio, son recordatorios de la urgencia del trabajo de Brown. Los antropólogos forenses, médicos forenses e historiadores que trabajan juntos para identificar a los soldados perdidos están en una carrera contra el tiempo a medida que se deterioran los restos enterrados en los campos de batalla de todo el mundo.

Pero los avances en la tecnología del ADN, combinados con técnicas innovadoras que incluyen la comparación de huesos con radiografías de tórax tomadas por el ejército, significan que los laboratorios pueden identificar más soldados desaparecidos cada año. Unos 72 mil soldados de la Segunda Guerra Mundial siguen desaparecidos, junto con aproximadamente 10 mil más de todos los conflictos posteriores. Los expertos creen que aproximadamente la mitad de ellos son recuperables.

Arranque, objetivos y progreso

La agencia identificó a 59 miembros del servicio en 2013, cuando se abrió por primera vez el laboratorio Offutt. Ese número ha aumentado constantemente (159 miembros del servicio el año pasado, frente a 134 en 2022) y los laboratorios tienen una meta de 200 identificaciones al año.

El trabajo de los laboratorios permitió a Donna Kennedy enterrar a su prima, el cabo. Charles Ray Patten, con todos los honores militares este mes en el mismo cementerio de Lawson, Missouri, donde están enterrados su padre y su abuelo. Patten murió hace 74 años durante la Guerra de Corea, pero pasó décadas enterrado como un desconocido en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico en Hawái.

“Simplemente me dolía. Quiero decir, me dolía. Ya sabes, me sentí tan mal. Aunque no lo conocía, lo amaba”, dijo Kennedy.

El funeral de Patten fue un asunto sencillo en el que participaron sólo unos pocos miembros de la familia. Pero a menudo, cuando se identifica a los veteranos que lucharon décadas antes, personas ondeando banderas y sosteniendo carteles se alinean en las calles de sus ciudades natales para anunciar el regreso de sus restos.

“Este trabajo es importante ante todo porque se trata de personas que dieron sus vidas para proteger nuestra libertad y pagaron el máximo sacrificio. Así que estamos aquí manteniendo la promesa de que los devolveremos a casa con sus familias”, dijo Brown.

“Es importante que sus familias les muestren que nunca nos detendremos, pase lo que pase”, dijo.

A menudo hay detalles convincentes, dijo Brown.

Siguen las pistas

Uno de sus primeros casos involucró los restos intactos de un infante de marina de la Primera Guerra Mundial encontrados en un bosque en Francia con su billetera todavía en el bolsillo. La billetera, con las iniciales G.H., contenía un artículo del New York Times que describía los planes para la ofensiva en la que finalmente murió. También tenía una insignia de soldado de infantería con su nombre y el año en que la recibió en el reverso.

Antes de salir de Francia con los restos, el equipo visitó un cementerio donde estaban enterrados otros soldados y descubrió que sólo faltaban dos con las iniciales G.H.

Brown tenía una idea clara de quién era ese soldado antes de que sus restos llegaran al laboratorio. Ese veterano fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington y Brown visita a menudo su tumba cuando está en Washington D.C. La mayoría de casos no son tan fáciles.

Los expertos que trabajan en el laboratorio deben reconstruir las identidades consultando registros históricos sobre dónde se encontraron los restos y qué soldados estaban en el área. Luego consultan la lista de posibles nombres y utilizan los huesos, los objetos encontrados con ellos, los registros médicos militares y el ADN para confirmar sus identidades. Se centran en batallas y accidentes aéreos en los que tienen mayores posibilidades de éxito gracias a la información disponible.

Pero su trabajo puede complicarse si los soldados fueran enterrados en un cementerio temporal y trasladados cuando una unidad se viera obligada a retirarse. Y los soldados no identificados a menudo eran enterrados juntos.

Cuando los restos llegan al laboratorio, a veces incluyen un hueso extra. Luego, los expertos pasan meses o incluso años comparando los huesos y esperando los resultados de las pruebas de ADN y otras pruebas para confirmar sus identidades.

Una prueba incluso puede identificar si el soldado creció comiendo principalmente arroz o una dieta a base de maíz.