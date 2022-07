Tiroteo en centro comercial de Dinamarca deja tres muertos

Associated Press | La Policía de Copenhague dijo que una persona fue arrestada en relación con el tiroteo en el centro comercial Field el domingo Associated Press | Una ambulancia y policías armados afuera del centro comercial Field's, en Orestad, Copenhague, Dinamarca Associated Press | Servicios de emergencia en el centro comercial Field después de un tiroteo, en Copenhague, Dinamarca Associated Press | Varias personas huyen del centro comercial Field's después de un tiroteo Associated Press | Servicios de emergencia en el centro comercial Field después de un tiroteo, en Copenhague, Dinamarca

Copenhague— Un hombre armado abrió fuego hoy dentro de un bullicioso centro comercial de la capital danesa, dejando tres muertos y tres heridos en estado crítico, informó la Policía. Un danés de 22 años fue arrestado, señaló el inspector de Policía de Copenhague, Søren Thomassen, quien añadió que no hay indicios de que otra persona estuviera involucrada en el ataque, aunque las autoridades siguen investigando. Thomassen dijo que las tres víctimas eran un hombre de poco más de 40 años y "dos jóvenes". Este tipo de tiroteos son raros en Dinamarca. Thomassen señaló que es demasiado prematuro especular sobre un motivo de la balacera, la cual ocurrió por la tarde en Field's, uno de los centros comerciales más grandes de Escandinavia, ubicado a las afueras de la capital danesa. Cuando se escucharon las detonaciones, algunas personas se ocultaron dentro de las tiendas, mientras que otras huyeron horrorizadas en una estampida, según los testigos. "Es terror absoluto. Esto es horrendo", dijo Hans Christian Stoltz, un consultor de tecnologías de la información de 53 años que llevaba a sus hijas a ver un concierto de Harry Styles, el cual se iba a efectuar hoy en la noche cerca del centro comercial. "Uno podría preguntarse cómo es posible que una persona le haga esto a otro ser humano, pero está más allá de cualquier cosa que sea posible". Thomassen dijo que el sospechoso es un "danés étnico", una frase que se utiliza normalmente para referirse a una persona blanca. La cadena de televisión danesa TV2 publicó una foto de baja calidad del supuesto agresor, quien llevaba pantaloncillos cortos hasta las rodillas, una camiseta y parecía portar un fusil en su mano derecha. "Reportes terribles de un tiroteo en Field's. Aún no sabemos con seguridad cuántas personas resultaron heridas o muertas, pero es muy grave", tuiteó la alcaldesa de Copenhague, Sophie H. Andersen. Las imágenes del lugar donde ocurrió la balacera mostraban a la gente corriendo afuera del centro comercial, y TV2 publicó una foto de un hombre que era colocado en una camilla. Después del tiroteo, un enorme contingente de Policías fuertemente armados patrulló la zona, y en el estacionamiento también había varios vehículos de los bomberos. Laurits Hermansen declaró a la emisora danesa DR que estaba en una tienda de ropa del centro comercial con su familia cuando oyó "tres o cuatro detonaciones. Detonaciones muy fuertes. Parecía que los disparos estaban siendo efectuados justo al lado de la tienda". El centro comercial se ubica a las afueras de Copenhague, a poca distancia de una estación del metro de una línea que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto internacional. Una autopista importante pasa a un costado del centro comercial. La prensa danesa reportó que el concierto de Styles, que iba a llevarse a cabo en la cercana Royal Arena, fue cancelado. "Mi equipo y yo rezamos por todos los involucrados en el tiroteo del centro comercial de Copenhague. Estoy conmocionado. Con amor, H.", escribió Styles en Snapchat. Poco después del tiroteo, el palacio real anunció la cancelación de la recepción con el príncipe heredero Frederik en relación al Tour de Francia. Las primeras tres etapas de la competencia de este año se realizan en Dinamarca. La recepción iba a llevarse a cabo en el yate real anclado en Søndenborg, la localidad donde culminó la tercera etapa. La balacera ocurrió una semana después de que se registrara un tiroteo masivo en la vecina Noruega, donde la policía dijo que un hombre noruego de origen iraní abrió fuego durante un festival LGBTQ, dejando dos muertos y más de 20 heridos.