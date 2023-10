Tiene Consejo de Seguridad de la ONU reunión de emergencia por Israel

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión de emergencia a puertas cerradas hoy, pero no tomó acción inmediata sobre una demanda de Estados Unidos para que los 15 integrantes del organismo condenen de manera enérgica "estos atroces ataques terroristas cometidos por Hamas".

El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU Robert Wood dijo tras el encuentro que "un buen número de países, pero no todos", censuraron la incursión sin precedentes de Hamas hacia Israel de primeras horas del sábado.

PUBLICIDAD

El embajador de Rusia ante el organismo, Vassily Nebenzia, dijo a The Associated Press al salir de la reunión que Estados Unidos trataba de decir en la reunión que Rusia no condenaba los ataques pero "eso no es cierto".

"Estuvo en mis comentarios. Condenamos todos los ataques contra civiles", subrayó Nebenzia.

"Es importante poner fin de inmediato a los combates, ir a un cese del fuego y a negociaciones significativas que han estado estancadas durante décadas".

El representante de China ante la ONU, Zhang Jun, expresó una postura similar antes de ingresar a la reunión.

Pero Wood dijo que la comunidad internacional debe condenar enérgicamente "esta invasión no provocada y los ataques terroristas" hasta que Hamas ponga fin a su "violenta actividad terrorista contra el pueblo israelí".