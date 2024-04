Temen que ataques a Siria provoquen represalias contra Israel y EU

Nueva York.- Funcionarios y exfuncionarios estadounidenses expresaron el martes su temor de que los ataques aéreos de Israel contra un complejo de la embajada iraní en Siria pudieran intensificar las hostilidades en la región y provocar ataques de represalia contra Israel y su aliado estadounidense.

Los funcionarios dijeron que el ataque, en el que murieron tres generales de la Fuerza Quds de Irán y otros cuatro oficiales el lunes, había asestado un duro golpe a la fuerza, el servicio militar y de inteligencia exterior del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Ralph Goff, ex alto funcionario de la CIA que sirvió en Oriente Medio, calificó el ataque de Israel de "increíblemente imprudente".

"Sólo dará lugar a una escalada por parte de Irán y sus apoderados, lo que es muy peligroso" para las tropas estadounidenses en la región que podrían ser blanco de ataques de represalia por parte de los apoderados de Teherán, dijo Goff.

De hecho, después del ataque israelí, en Damasco, la capital de Siria, las tropas estadounidenses con base en el sureste de Siria derribaron un avión no tripulado de ataque, dijo un funcionario del Departamento de Defensa. No estaba claro si el avión no tripulado estaba dirigido a las fuerzas de EU, dijo el funcionario, hablando bajo la condición de anonimato para discutir los detalles operacionales. De ser así, sería el primer ataque de milicias respaldadas por Irán contra tropas estadounidenses en Irak o Siria en casi dos meses. No se informó de heridos ni de daños.

El funcionario dijo que no se habían producido más ataques durante la noche, pero que los funcionarios del Pentágono estaban siguiendo de cerca la situación.

El Sr. Goff dijo que el mortífero ataque en Siria encajaba en la "estrategia a largo plazo de Israel de degradar" a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a su unidad de la Fuerza Quds, y de "castigarlos por los complots en curso para matar o secuestrar a judíos israelíes en todo el mundo".

En la guerra en la sombra entre Irán e Israel, que dura ya varios años, Siria ha sido un terreno clave para Israel en sus esfuerzos por degradar la capacidad de Irán para mover armamento avanzado por tierra y aire más cerca de las fronteras de Israel.

"El ataque de ayer es una escalada significativa y corre el riesgo de inclinar una región ya volátil e inestable hacia una guerra a gran escala", dijo Dana Stroul, ex alto funcionario del Pentágono para la política de Oriente Medio que ahora está en el Instituto de Washington para la Política de Oriente Próximo. "Esta es la versión israelí del ataque estadounidense contra Qassim Suleimani", dijo, refiriéndose al que fuera durante mucho tiempo líder de la Fuerza Quds, muerto por un ataque estadounidense con dron cerca del aeropuerto de Bagdad en 2020.

La Sra. Stroul dijo que la evaluación de la era posterior a Suleimani es instructiva porque el mando y el control de la Fuerza Quds se degradaron.

"Hemos visto cómo las milicias respaldadas por Irán tomaban las decisiones en sus propias manos bajo el liderazgo de Qaani, así como el surgimiento de centros de poder rivales en Irán", dijo Stroul, refiriéndose al general Ismail Qaani, actual comandante de la Fuerza Quds. "Esto ha dado lugar a una red más difusa, pero no menos letal, dirigida por la Fuerza Quds en el extranjero. Pero la estrategia central de Irán nunca ha cambiado. Teherán seguirá invirtiendo en su red terrorista en el extranjero para mantener la lucha lejos de sus propias fronteras."

En términos más generales, dijo la Sra. Stroul, el mensaje es que los "operativos y líderes" de la Guardia Revolucionaria Islámica "no están seguros en ninguna parte".

Y continuó: "Debería tener un efecto estratégico sobre la forma en que la Fuerza Quds opera en el extranjero y debería erosionar cualquier apariencia de invencibilidad o negación de que esta organización terrorista sólo trae inestabilidad y violencia a los lugares en los que pretende operar."

Kenneth F. McKenzie Jr., general de cuatro estrellas retirado y exjefe del Mando Central del Pentágono, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo, dijo que la muerte de los altos mandos de la Fuerza Quds era "un golpe".

"Sus relaciones a largo plazo, cuidadosamente desarrolladas, se perderán", afirmó.

La Sra. Stroul dijo que el ataque inflamaría aún más a Teherán. "La pregunta es: ¿responderá Irán de forma que se calme la situación o subirá aún más en la escala de la escalada?", dijo.

Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, trató el martes de apaciguar los temores de una escalada, diciendo que Estados Unidos no había participado en el ataque aéreo y que no lo sabía de antemano.

Singh dijo en una conferencia de prensa que el mensaje también se había transmitido directamente a Irán. "Siendo altas las tensiones en la región, queríamos dejar muy claro en canales privados que Estados Unidos no tenía ninguna implicación en el ataque en Damasco".

El general McKenzie dijo que esperaba que Irán tomara represalias de alguna manera, pero restó importancia a los temores de una gran escalada de hostilidades entre Israel e Irán.

"Las opciones de Irán para golpear a Israel son muy, muy limitadas", dijo el general McKenzie. "Y los israelíes no van a echarse atrás".