Temen invasión en Gaza

The New York Times | Decenas de vehículos circulan en busca de la salida, tras la orden de evacuación The New York Times | Grupos de personas caminan para buscar refugio en el sur, ante una posible incursión terrestre

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Jerusalén.- El pánico y el caos se apoderaron del norte de la Franja de Gaza el viernes cuando miles de personas huyeron hacia el sur en vehículos llenos de mantas y colchones a lo largo de dos carreteras principales después de que el Ejército israelí ordenara una evacuación masiva de la mitad de la asediada franja costera. Pero en lugar de encontrar seguridad ante una temida invasión terrestre, al menos 70 personas murieron en el camino cuando los ataques aéreos israelíes alcanzaron algunos de los vehículos que huían hacia el sur, según las autoridades de Gaza. Algunos residentes de Gaza dijeron que temían que esto pudiera ser el comienzo de otro desplazamiento masivo permanente como el de 1948, cuando más de 700 mil palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares en el actual Israel durante la guerra que rodeó el establecimiento de la nación. Pero era demasiado pronto para saberlo. “Mientras empaco mis cosas, me pregunto: ¿Será esta realmente otra Nakba?”, dijo Arwa el-Rayes, una doctora de 56 años, hablando en los últimos momentos antes de abandonar la casa de su infancia en la ciudad de Gaza, en el norte. La Nakba, que significa catástrofe, es como los palestinos se refieren al desplazamiento de 1948. “Tomo las llaves de mi casa y pienso: ¿volveré algún día a mi casa?”, ella añadió. La mayoría de la población de Gaza (unos 1.7 millones de los 2.1 millones de residentes) se encuentran entre los que se vieron obligados a abandonar sus hogares en 1948, o son sus descendientes. En 1948, a los palestinos se les dijo que se les permitiría regresar después de unos días o semanas, y se llevaron sólo algunas pertenencias y las llaves de las puertas de entrada. Pero nunca se les permitió regresar. El Ejército israelí advirtió a más de un millón de residentes del norte de Gaza que se trasladaran al sur del enclave densamente poblado por su propia seguridad, incluso cuando las autoridades de Gaza dijeron que continuaban los ataques aéreos en el sur. A quienes evacuaron se les permitiría regresar a sus hogares “sólo cuando se haga otro anuncio que lo permita”, dijo el Ejército israelí. Pero Israel no ha sugerido que nunca se les permitirá regresar. Gaza ha estado bajo intensos ataques aéreos durante casi una semana, un ataque desatado después de que Hamas, el grupo que controla el territorio, lanzara un ataque sorpresa contra el sur de Israel durante el fin de semana que mató a más de mil 300 personas, incluidos civiles y soldados. Los ataques aéreos israelíes han matado a más de mil 900 personas en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio, una cifra que ha ido aumentando rápidamente cada día. El ataque israelí persistió incluso cuando la gente intentaba evacuar a zonas más seguras. El Ministerio de Salud palestino en Gaza dijo que los ataques aéreos habían matado al menos a 70 palestinos y herido a 200 que intentaban huir hacia el norte en automóvil por una carretera principal, una de las pocas rutas hacia un área más al sur. El Ejército israelí dijo que estaba investigando los informes. “Esta es una transferencia de población masiva y alarmante”, dijo Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados. El jefe del Estado Mayor militar israelí, Herzi Halevi, advirtió el jueves que después del ataque militar israelí, “Gaza no tendrá el mismo aspecto”. Pero eso no fue suficiente para persuadir a algunas personas a abandonar sus hogares. Algunos residentes en el norte dijeron que habían decidido quedarse en sus casas, a pesar del grave peligro de una invasión terrestre israelí, por temor a ser desplazados permanentemente. Especialmente aquellos con edad suficiente para recordar el éxodo de 1948 no querían ser parte de lo que podría ser una repetición. En la ciudad de Gaza, el principal centro de población del territorio, muchos buscaban refugio en escuelas y hospitales de la ciudad. La ONU advirtió que ordenar que casi la mitad de la población de Gaza huyera en masa sería desastroso, e instó a Israel a revocar la inaudita orden. Mientras los bombardeos castigaban el territorio durante el día, familias en automóviles, camionetas y carretas tiradas por burros cargadas con sus pertenencias recorrían una carretera que sale de Ciudad de Gaza. La Media Luna Roja Palestina dijo el viernes que no tenía los medios para evacuar a los enfermos y heridos de los hospitales, ni a las personas mayores y discapacitadas. “No hay zonas seguras en toda la Franja de Gaza”, afirmó el grupo en un comunicado. Pidió a la comunidad internacional que intervenga de inmediato y agregó que toda Gaza siente que el mundo le ha dado la espalda. “Olvídense de la comida, olvídense de la electricidad, olvídense del combustible. La única preocupación ahora es si van a sobrevivir”, dijo entre sollozos Nebal Farsakh, vocera de la organización, en Ciudad de Gaza Afuera, en las calles, la gente estaba confundida sobre qué hacer o adónde ir, y había una sensación de caos y pánico. Mahmoud Shurrab, un residente de Gaza, dijo que vio las advertencias de evacuar el norte de Gaza en Facebook el viernes por la mañana y rápidamente empacó una mochila con documentos importantes. Luego comenzó a conducir con su madre hacia el sur, en busca de seguridad. En el camino, dijo, vio multitudes de personas haciendo fila para llenar sus tanques de gasolina y otros cargando equipaje en sus autos. Él y su madre llegaron a un pueblo justo al sur de la zona de evacuación, pero permanecieron en las calles, sin refugio. “Estamos desorientados”, dijo. “No sabemos si regresaremos o no. Nadie entiende lo que está pasando”. Iyad Bozm, portavoz del Ministerio del Interior dirigido por Hamas en Gaza, insistió en que esto no sería una repetición del éxodo de 1948. “Volveremos a nuestra tierra nuevamente”, prometió. PUBLICIDAD