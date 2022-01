Tailandia despenaliza la mariguana

Bangkok.- Desde este martes, Tailandia es el primer país de Asia que aprueba la despenalización de hecho de la mariguana, aunque las autoridades han dejado en duda su consumo recreativo.

El ministro de Salud Pública, Anutin Charnvirakul, anunció que la Oficina de Control de Narcóticos retiró el cannabis de la lista oficial de drogas controladas.

La medida de la Administración de Alimentos y Medicamentos dependiente del ministerio requiere la firma del ministro y entrará en vigencia 120 días después de su publicación en la gaceta oficial. El mes pasado se eliminó el cannabis —una especie vegetal que incluye tanto la marihuana como el cáñamo— de la lista de drogas ilegales bajo la Ley de Narcóticos tailandesa.

Policías y abogados dijeron a The Associated Press que no estaba claro si la posesión de mariguana dejaba de ser un delito sujeto a detención. Una serie de leyes afines determinan que la producción y posesión de marijuana sigue siendo regulada por ahora, por lo que el estatus legal de la mariguana recreativa se encuentra en una zona gris.

La medida del Ministerio de Salud mantiene en su lista de drogas controladas las partes de la planta de cannabis que contienen más de 0.2% por peso de tetrahidrocannabinol, o THC, el ingrediente psicoactivo de la droga.

En 2020, Tailandia despenalizó la producción y consumo de mariguana con fines medicinales.

Bajo los cambios de 2020, se retiró casi todas las partes de la planta de cannabis de “Categoría 5” de drogas controladas, pero se mantuvo las semillas y los brotes, asociados con el consumo recreativo. La nueva propuesta elimina de la lista todas las partes de la planta.