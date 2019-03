Suspende Nigeria búsqueda de víctimas en escuela derrumbada

Lagos.- Los cuerpos de rescate dieron por concluidas el jueves sus labores de búsqueda entre las ruinas de una escuela derrumbada en Nigeria, afirmando que habían llegado a los cimientos del edificio y no había posibilidad de hallar a sobreviviente alguno.

Ocho personas murieron en la tragedia y la cifra podría aumentar. Familiares de niños desaparecidos protestaron frente a las ruinas por la decisión de suspender el rescate, pero Ibrahim Farinloye, funcionario de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias, le dijo a The Associated Press que no había posibilidad de hallar sobrevivientes.

El funcionario se negó a dar una cifra actualizada de víctimas, pero la noche anterior las autoridades dijeron que 37 personas fueron sacadas de las ruinas.

Una cantidad desconocida de personas siguen desaparecidas. Las cuadrillas buscaron frenéticamente toda la noche por señales de vida entre los escombros.

Por el momento no se sabe qué causó el colapso del inmueble de tres plantas en un vecindario muy poblado del corazón de la capital comercial de Nigeria.

Los derrumbes de edificios son muy habituales en la nación del África occidental, donde las nuevas construcciones suelen realizarse sin supervisión regulatoria.

El gobernador de la provincia de Lagos, Akinwunmi Ambode, dijo que el edificio había sido marcado para demolición y que era registrado como residencial, por lo cual el funcionamiento de la escuela en los dos pisos superiores era ilegal.

Cientos de personas aplaudieron y gritaron de júbilo el miércoles cada vez que un niño, cubierto de polvo y con expresión aturdida, era sacado con vida de las ruinas. Sin embargo, en otros casos, rescatistas apesadumbrados cargaban cuerpos inmóviles sobre sus hombros.

Unos 100 pequeños estaban en la parte escolar del edificio, dijeron testigos, aunque algunos funcionarios negaron que la cifra haya sido tan alta.

``Es conmovedor perder preciadas vidas en cualquier caso, pero particularmente cuando son tan jóvenes y tiernas", dijo el presidente nigeriano Muhammadu Buhari.

El derrumbe ocurre en momentos en que Buhari, recién elegido a un segundo período como presidente, está tratando de mejorar la deteriorada infraestructura del país.