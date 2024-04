Suman 9 muertos tras terremoto en Taiwán

Taipei, Taiwán.- Estados Unidos "está dispuesto a proporcionar toda la ayuda necesaria" a Taiwán tras el terremoto que dejó al menos nueve muertos y 900 heridos, informó este miércoles la Casa Blanca.

"Monitoreamos la información sobre el impacto del terremoto en Taiwán y vigilamos su posible repercusión en Japón", afirmó una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado.

La agencia oficial de noticias central del territorio autónomo dijo que el terremoto fue el mayor desde uno de magnitud 7.6 en 1999 que mató a unas 2 mil 400 personas y dañó o destruyó 50 mil edificios.

El sismo tuvo su epicentro frente a la costa del condado rural y montañoso de Hualien, donde algunos edificios se inclinaron en ángulos muy inclinados y sus plantas bajas quedaron aplastadas.

A poco más de 150 kilómetros de distancia, en la capital Taipéi, cayeron tejas de edificios viejos y las escuelas evacuaron a sus estudiantes a campos deportivos, dotándolos de cascos de seguridad amarillos. Algunos niños se cubrieron con libros de texto para protegerse de la caída de objetos mientras continuaban las réplicas.

Imágenes de televisión mostraron a vecinos y rescatistas sacando a residentes por las ventanas y sacándolos a la calle, porque las puertas se trabaron por el temblor. Todos parecían en estado de shock, pero sin heridas graves.

Taiwán se ve sacudido periódicamente por terremotos y su población se encuentra entre las mejor preparadas para afrontarlos, pero las autoridades dijeron que esperaban un sismo relativamente leve y, por lo tanto, no enviaron alertas.

El eventual temblor fue lo suficientemente fuerte como para asustar incluso a las personas acostumbradas a tales sacudidas.

"Me he acostumbrado a (los terremotos). Pero hoy fue la primera vez que uno me asustó hasta las lágrimas", dijo Hsien-hsuen Keng, un residente que vive en un departamento del quinto piso en Taipéi. "Me despertó el terremoto. Nunca había sentido un temblor tan intenso".