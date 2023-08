Suman 500 mil soldados muertos y heridos en guerra

The New York Times | Soldados ucranianos despiden a uno de sus compañeros The New York Times | Militar utiliza gotas para los ojos tras perder la vista en combate

Nueva York.- El número total de soldados ucranianos y rusos muertos o heridos desde que comenzó la guerra en Ucrania hace 18 meses se acerca a los 500 mil, dijeron funcionarios estadounidenses, una cifra asombrosa mientras Rusia ataca a su vecino de al lado e intenta apoderarse de más territorio. Los funcionarios advirtieron que las cifras de víctimas seguían siendo difíciles de estimar porque se cree que Rusia rutinariamente subestima sus muertos y heridos de guerra, y Ucrania no revela cifras oficiales. Pero dijeron que la masacre se intensificó este año en el este de Ucrania y ha continuado a un ritmo constante a medida que se prolonga una contraofensiva de casi tres meses. Las bajas militares de Rusia, dijeron los funcionarios, se acercan a las 300 mil. El número incluye hasta 120 mil muertos y entre 170 mil y 180 mil soldados heridos. Las cifras rusas eclipsan las cifras ucranianas, que los funcionarios estimaron en cerca de 70 mil muertos y entre 100 mil y 120 mil heridos. Pero los rusos superan en número a los ucranianos en el campo de batalla casi 3 a 1, y Rusia tiene una población más grande para reponer sus filas. Ucrania tiene alrededor de 500 mil tropas, incluidas tropas en servicio activo, de reserva y paramilitares, según los analistas. Por el contrario, Rusia tiene casi el triple de ese número, con un millón 330 mil tropas en servicio activo, de reserva y paramilitares, la mayoría de estas últimas del grupo Wagner. Un campo de exterminio La última estimación pública de bajas de la administración Biden se produjo en noviembre, cuando el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que más de 100 mil soldados de cada lado habían muerto o resultado heridos desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Los funcionarios dijeron en privado que las cifras estaban más cerca de 120 mil muertos y heridos. Pero ese número se disparó en el invierno y la primavera, cuando los dos países convirtieron la ciudad oriental de Bakhmut en un campo de exterminio. Cientos de soldados murieron o resultaron heridos al día durante muchas semanas, dijeron funcionarios estadounidenses. Los rusos sufrieron muchas bajas, pero también los ucranianos, que intentaron mantener cada centímetro de terreno antes de perder la ciudad en mayo. Las primeras semanas de la contraofensiva de Kiev este verano fueron particularmente difíciles para Ucrania. En la fase inicial, las tropas ucranianas entrenadas por Occidente lucharon por emplear “maniobras de armas combinadas”, un método de lucha en el que la infantería, los blindados y la artillería se utilizan juntos en ataques sincronizados. Las tropas ucranianas inicialmente intentaron romper las líneas rusas atrincheradas con formaciones de armas combinadas mecanizadas. Equipados con armas estadounidenses avanzadas, los ucranianos, sin embargo, quedaron empantanados en densos campos de minas rusos bajo el fuego constante de artillería y helicópteros artillados. Los días pasan En las primeras dos semanas de la contraofensiva, hasta el 20% del armamento que Ucrania envió al campo de batalla resultó dañado o destruido, según funcionarios estadounidenses y europeos. Las pérdidas incluyeron algunas de las formidables máquinas de combate occidentales (tanques y vehículos blindados de transporte de personal) con las que contaban los ucranianos para hacer retroceder a los rusos. Más significativamente, miles de soldados murieron o resultaron heridos, dijeron las autoridades. Un alto funcionario estadounidense reconoció la gran cantidad de bajas ucranianas, pero dijo que las armas combinadas son “muy, muy difíciles”. Agregó que en los últimos días, las tropas ucranianas han comenzado a perforar los anillos iniciales de las defensas rusas. En las últimas semanas, Ucrania ha cambiado sus tácticas de campo de batalla, volviendo a sus viejas formas de desgastar a las fuerzas rusas con artillería y misiles de largo alcance en lugar de sumergirse en campos minados bajo fuego. Los funcionarios estadounidenses están preocupados de que los ajustes de Ucrania acaben con los preciosos suministros de municiones, lo que podría beneficiar al presidente Vladimir Putin de Rusia y perjudicar a Ucrania en una guerra de desgaste. Pero los comandantes ucranianos decidieron que el pivote redujo las bajas y preservó su fuerza de combate de primera línea. Los funcionarios estadounidenses dicen que temen que Ucrania se haya vuelto adversa a las bajas, una de las razones por las que ha sido cauteloso a la hora de seguir adelante con la contraofensiva. Casi cualquier gran ataque contra los defensores rusos atrincherados protegidos por campos minados resultaría en un gran número de pérdidas. Igualan cifras de EU en Vietnam y Afganistán En sólo un año y medio, las muertes militares de Ucrania ya han superado la cantidad de soldados estadounidenses que murieron durante las casi dos décadas que las unidades estadounidenses estuvieron en Vietnam (aproximadamente 58 mil) y casi igualaron la cantidad de fuerzas de seguridad afganas muertas durante toda la guerra en Vietnam. Afganistán, de 2001 a 2021 (alrededor de 69 mil). El número de muertos y heridos refleja la cantidad de municiones letales que ambos bandos están gastando. Cada semana se disparan miles de rondas de artillería, los tanques golpean edificios, hay minas terrestres por todas partes y los drones sobrevuelan las tropas que se encuentran debajo. Cuando ocurre un combate cuerpo a cuerpo, se parece a las batallas de la Primera Guerra Mundial: brutales y, a menudo, en trincheras.