Suman 492 muertos por ébola en RDC

Ciudad de México— El Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo (RDC) cifró en 492 el número de muertes por el brote de ébola que afecta a dos provincias en el noreste del país.

En un informe emitido con cifras vigentes hasta el 6 de febrero, las autoridades indicaron que, de las 492 muertes, 438 están confirmadas con pruebas de laboratorio y 189 son probables.

Asimismo, el total de casos de contagio se sitúa en 791, de los cuales 737 están confirmados y 54 son probables.

Este brote -el más letal de la historia de RDC y el segundo del mundo por muertes y casos, tras la epidemia en África Occidental de 2014-, se declaró el pasado 1 de agosto en las provincias de Kivu del Norte e Ituri.

No obstante, el control de la epidemia se ha resentido por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento y la inseguridad en la zona, donde operan numerosos grupos armados.

El Ministerio de Sanidad congoleño también advirtió sobre mensajes difundidos en las redes sociales en los que se denunciaba que algunas mujeres habían accedido a mantener relaciones sexuales a cambio de recibir un trabajo en la respuesta contra el ébola.

"Aunque las ONG locales de mujeres ya han denunciado algunos de estos mensajes como rumores dirigidos a empañar la imagen de las mujeres que trabajan en la respuesta, el Ministerio de Salud no puede ignorar estas acusaciones y las toma muy en serio", afirmó en el comunicado.

También recordó que todos los servicios relacionados con la respuesta al brote son totalmente gratuitos y proporcionaron un número de teléfono al que las mujeres afectadas pueden llamar para denunciar estos casos de forma anónima.

Se trata del segundo brote declarado en 2018 en la RDC, sólo ocho días después de que el ministro congoleño de Sanidad, Oly Ilunga, proclamase el fin de la anterior epidemia, en el oeste del país.

Esta epidemia ha superado ya a la más mortífera de la historia de RDC, que se produjo en la localidad de Yambuku (norte) a finales de agosto de 1976 y considerada como el primer brote de ébola registrado, que causó 280 muertos entre 318 casos.

Desde el pasado 8 de agosto, cuando empezaron las vacunaciones, más de 75 mil 500 personas han sido inoculadas, en su mayoría en las ciudades de Mabalako, Beni, Mandima, Katwa y Butembo, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Sanidad.

El virus del ébola se transmite a través del contacto directo con la sangre y los fluidos corporales contaminados, provoca fiebre hemorrágica y puede llegar a alcanzar una tasa de mortalidad del 90 por ciento si no es tratado a tiempo.

El brote más devastador a nivel global fue declarado en marzo de 2014, con casos que se remontan a diciembre de 2013 en Guinea-Conakri, país del que se expandió a Sierra Leona y Liberia.

Casi dos años después, en enero de 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de esta epidemia, en la que murieron 11 mil 300 personas y más de 28 mil 500 fueron contagiadas, cifras que, según esta agencia de la ONU, podrían ser conservadoras.