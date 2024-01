Suman 48 muertos por terremoto en Japón

Associated Press | Unas 16 personas resultaron gravemente lesionadas, y los daños a las viviendas fueron tan graves que no pudieron ser cuantificados de inmediato Associated Press | Unas 16 personas resultaron gravemente lesionadas, y los daños a las viviendas fueron tan graves que no pudieron ser cuantificados de inmediato Associated Press | Unas 16 personas resultaron gravemente lesionadas, y los daños a las viviendas fueron tan graves que no pudieron ser cuantificados de inmediato Associated Press | Unas 16 personas resultaron gravemente lesionadas, y los daños a las viviendas fueron tan graves que no pudieron ser cuantificados de inmediato Associated Press | Unas 16 personas resultaron gravemente lesionadas, y los daños a las viviendas fueron tan graves que no pudieron ser cuantificados de inmediato

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Tokio, Japón.- El número de muertos aumentó a 48 en la prefectura de Ishikawa, hasta las 15:30 hora local, después de que una serie de potentes terremotos azotaran la zona del centro de Japón y sus alrededores, informó hoy martes la emisora nacional NHK. Se han registrado heridos en las prefecturas de Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama y Gifu, añadió el medio televisvo. De acuerdo con funcionarios, unas 16 personas resultaron gravemente lesionadas, mientras que los daños a las viviendas fueron tan graves que no pudieron ser cuantificados de inmediato. Además, se dañaron miles de edificios, vehículos y embarcaciones, y las autoridades advirtieron a los habitantes de algunas zonas que se mantuvieran alejados de sus hogares ante el riesgo de que se produjeran más terremotos de gran magnitud. El Primer Ministro japonés, Fumio Kishida, dijo este martes en una conferencia de prensa que los esfuerzos de rescate se están viendo obstaculizados por obstrucciones en las carreteras. "Esto también dificulta el envío de maquinaria pesada. Estamos pensando en medidas para garantizar la seguridad de las rutas, y el uso de barcos podría ser una opción", señaló en NHK. El Ejército japonés envió un millar de soldados a las zonas siniestradas para unirse a las tareas de rescate, agregó Kishida. "Salvar vidas es nuestra prioridad y estamos librando una batalla contra el tiempo", declaró. "Es crucial que las personas atrapadas en las casas sean rescatadas inmediatamente". Mientras hablaba, se produjo otro sismo de magnitud preliminar 5.6 en el área de Ishikawa. Los servicios de agua, electricidad y telefonía celular seguían inoperantes en algunas áreas. Los residentes expresaron tristeza por sus viviendas destruidas y el futuro incierto. "No es sólo que sea un desastre. El muro se ha venido abajo, y es posible ver al cuarto contiguo. No creo que podamos seguir viviendo aquí", dijo Miki Kobayashi, residente de Ishikawa, mientras recorría su casa. Su vivienda también resultó dañada en un terremoto de 2007, señaló. Este martes, bomberos lograron controlar un incendio en la ciudad de Wajima, el cual había enrojecido el cielo con brasas y humo. Las autoridades reguladoras de la industria nuclear afirmaron que varias plantas nucleoeléctricas de la región funcionaban con normalidad. Un fuerte sismo y un tsunami subsecuente en marzo de 2011 provocaron la fusión de tres reactores en una planta nuclear en el noreste de Japón. Los videos de noticiarios mostraban hileras de casas derrumbadas. Algunas estructuras de madera se desplomaron y había coches volcados. Barcos medio hundidos flotaban en bahías donde olas de tsunami habían entrado. Las personas que fueron evacuadas de sus casas se refugiaron en auditorios, escuelas y centros comunitarios. Los trenes bala de la región se detuvieron, pero el servicio se estaba restableciendo en algunos lugares. Se cerraron tramos de autopistas. Los meteorólogos pronosticaron que habría lluvias, lo que desató temores por el estado de edificios e infraestructura que ya están desmoronándose. Una serie de fuertes terremotos, el mayor de ellos de magnitud 7.6 en la escala de Richter, ocurrieron ayer lunes a poca profundidad en la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa. La Agencia Meteorológica de Japón levantó todas las alertas de tsunami a lo largo del mar de Japón después del terremoto, pero los meteorólogos advirtieron que podrían ocurrir fuertes réplicas durante esta semana, especialmente durante los próximos dos o tres días. Desde el lunes, se han registrado al menos 155 sismos en el país asiático que sufre terremotos con frecuencia debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Con información de Xinhua y AP PUBLICIDAD