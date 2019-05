Suman 13 heridos tras explosión de bomba en Francia

París— Al menos 13 personas resultaron heridas cerca de las 17:30 hora local debido a una explosión ocurrida en el centro de la ciudad de Lyon, al este de Francia.

Según las autoridades encargadas del caso, un hombre que circulaba en bicicleta colocó el artefacto explosivo cargado con "tornillos y pernos" frente a una panadería Brioche Dorée de la calle Victor Hugo, una calle peatonal muy cerca de la plaza Bellecour, en el centro de la ciudad.

Una portavoz de la Prefectura indicó que la búsqueda del individuo, quien llevaba oculta la cara para no ser reconocido, está en marcha.

La investigación judicial, inicialmente abierta por tentativa de homicidios, ha sido transferida a la Fiscalía de París, que centraliza los casos de terrorismo en Francia.

Según el canal BFMTV, la detonación del artefacto, en el que había tornillería, fue de baja intensidad.

En una primera breve declaración, el presidente francés, Emmanuel Macron, habló de "ataque" y envió sus deseos de restablecimiento a los heridos, tras precisar que no hubo víctimas mortales.

"No depende de mí hacer un balance. Pero a priori, en esta etapa, no hay víctimas, hay heridos", dijo.

Autoridades acordonaron la zona y recomendaron a la población evitar el área.