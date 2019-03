Suman 10 muertos tras tiroteo en Brasil

Sao Paulo— Al menos diez personas murieron, entre ellos seis niños, en un tiroteo en una escuela primaria brasileña, luego que dos jóvenes ingresaron al recinto ubicado al este de Sao Paulo y dispararon, según reportes de medios locales.

En el ataque en la escuela Raul Brasil, en el municipio de Suzano, murieron cinco menores y dos adultos, así como los dos atacantes, informó la cadena Globo TV.

La Policía dijo que dos adolescentes que usaban máscaras entraron al complejo y empezaron a disparar cerca de las 9:30 horas locales (1230 GMT) y que los atacantes se suicidaron posteriormente.

El Gobernador Joao Doria indicó que los dos atacantes tenían entre 20 y 25 años. Agregó que las autoridades no creen que hayan sido ex estudiantes de la escuela.

Doria dijo que los fallecidos fueron dos maestros y seis estudiantes, además de los agresores, y que varias personas fueron hospitalizadas.

Al menos 10 personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos, según reportes del Cuerpo de Bomberos.

A unos 500 metros se registró otro tiroteo poco antes del incidente en la escuela Raul Brasil pero no estaba claro aún si ambos hechos estaban relacionados, reportó Globo TV, citando a la Policía.

Los incidentes con armas en las escuelas no son comunes en Brasil, pese a que el país ostenta la cifra más alta de homicidios anuales del mundo.

El último ataque registrado con armas de fuego en una escuela fue en 2011, cuando murieron 12 menores a manos de un ex alumno en Rio de Janeiro.