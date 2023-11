Sufre cuadro de Velázquez ataque de ecologistas

Londres, Inglaterra.- La Venus del espejo, cuadro del pintor español Diego Velázquez, fue atacada este lunes por dos integrantes del movimiento ecologista Just Stop Oil, opuesto a las energías fósiles.

Los activistas irrumpieron la mañana de este lunes en la National Gallery de Londres y golpearon con un martillo el cristal de protección de la pintura, que ya había sido objeto de una acción similar a principios del siglo pasado por una sufragista.

El lienzo es conocido en Reino Unido con el nombre de Rokeby Venus; los militantes de Just Stop Oil, de 20 y 22 años, fueron detenidos por la Policía.

El sobrenombre "Rokeby" proviene de que durante el siglo 19 el cuadro estuvo en el Rokeby Hall del condado de Yorkshire.

Just Stop Oil, conocida por este tipo de acciones, reclama el cese inmediato de nuevos proyectos de petróleo y gas en el Reino Unido.

Ataque a principios del siglo 20

No se sabe con seguridad el año de creación de la Venus del espejo, aunque se cree que es una de las últimas obras de Velázquez, fallecido en 1660.

La obra representa a la diosa Venus, tumbada desnuda en una cama y mirando a un espejo que sostiene el dios del amor, su hijo Cupido.

La sufragista Mary Richardson, cuando trató de destruir el cuadro a principios del siglo 20, protestaba entonces contra el encarcelamiento de otra activista que defendía el derecho a voto de las mujeres en el Reino Unido.

"Las mujeres no tenían derecho a votar en las urnas. El momento ya no es de palabras sino de acciones", declararon los activistas tras su acción, según información de Just Stop Oil.

La National Gallery confirmó lo sucedido este lunes, precisando que los servicios de seguridad evacuaron a los visitantes de la sala y llamaron a la Policía, mientras el cuadro era retirado para ser examinado por los conservadores del museo.

La Policía de Londres indicó que detuvo a los dos activistas por degradación.

Otras acciones

El año pasado, militantes de Just Stop Oil habían ya actuado en la National Gallery, lanzando salsa de tomate a los Girasoles de Van Gogh, y en el Museo Mauritshuis de La Haya, donde se habían pegado al cristal de protección de La joven de la perla, de Vermeer. En ambos casos, las obras no sufrieron daños.

La organización ataca con frecuencia a los automovilistas, bloqueando el tráfico, por lo que se ha encontrado con hostilidad por parte del Gobierno conservador británico, que ha endurecido la legislación para impedir sus acciones.

Según la organización ecologista, unos cien manifestantes fueron detenidos el lunes por obstruir el tráfico cerca de Downing Street, y otros 25, "madres y abuelas", que exigían "un futuro mejor para sus hijos", fueron arrestados por el mismo motivo entre Whitehall y Trafalgar Square, zona de la capital donde se ubican los principales ministerios.

Just Stop Oil, sin embargo, negó que los manifestantes quisieran atacar el Cenotafio, un monumento conmemorativo erigido al final de la Primera Guerra Mundial, de lo que se les había acusado. Los activistas, según la organización, fueron trasladados cerca del lugar por la propia Policía.

Esta nueva acción llega cuando el ejecutivo británico decidió atribuir nuevas licencias de exploración y de perforaciones en busca de hidrocarburos en el Mar del Norte, lo que le ha llevado a ser acusado de incumplir sus compromisos climáticos.

Con información de AFP