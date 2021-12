Subastarán histórica Villa Ludovisi de Roma

Associated Press Associated Press Associated Press

Roma.- Una villa en el corazón de Roma que tiene el único techo que habría pintado Caravaggio será rematada tras una restauración parcial hecha por sus últimos ocupantes: una princesa italiana nacida en Texas y su finado marido, miembro de una familia aristocrática romana. Casino dell’Aurora, conocida también como Villa Ludovisi, fue construida en 1570 y pertenece a la familia Ludovisi desde principios del 1600. Tras el fallecimiento del príncipe Nicolo Boncompagni Ludovisi en el 2018, surgió una disputa entre los hijos de su primer matrimonio y su tercera esposa, Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi. Un juez dispuso hace poco que la villa fuese rematada. La subasta tendrá lugar el 18 de enero, con precio base de 353 millones de euros (400 millones de dólares), aunque se estima que su valor es de 471 millones de euros (533 millones de dólares). La casa de remates dice que la villa requerirá una inversión de unos 11 millones de euros (12,5 millones de dólares) en renovaciones para cumplir con los requisitos legales de la construcción. Se la presenta como una “propiedad monumental”, de seis niveles, “una de las joyas arquitectónicas más prestigiosas de antes de la unificación de Roma”, con tres garajes, el Caravaggio y dos techos con terrazas. La princesa estadounidense, quien previamente estuvo casada con el representante John Jenrette Jr., lagrimea al pensar que debe dejar la casa donde vivió casi 20 años. Cuando se casó con Boncompagni Ludovisi en el 2009, la villa estaba venida a menos y su nuevo marido la usaba solo como oficina. “Traté de restaurarla hasta donde pude, dentro de mis posibilidades”, comentó la señora de Boncompagni Ludovisi durante un recorrido por la propiedad el martes. “No basta con ser millonario. Hay que ser un multimillonario para tener una casa como esta, con tanta historia, porque quieres hacer todo bien. No quieres que tenga ninguna falla”. En el 2010, la pareja decidió abrir la villa al público, aceptando visitas en grupo y organizando cenas para ayudar a financiar el mantenimiento y las renovaciones. Al margen del techo de Caravaggio y de sus exuberantes jardines, la propiedad de 2.800 metros cuadrados (30.000 pies cuadrados) junto a la exclusiva Vía Véneto, tiene frescos de Guercino. A la señora de Boncompagni Ludovisi le gusta hacer la lista de grandes personalidades que la visitaron a lo largo de los siglos, incluidos el compositor ruso Tchaikovsky y el escritor Henry James. “Una piensa que, después de un tiempo, se acostumbra a todo esto. Pero yo jamás me acostumbré”, expresó. El Caravaggio fue encargado en 1597 por un diplomático amante del arte que le pidió al joven pintor que decorase el techo de una pequeña sala que usaba para trabajar en alquimia. El mural de 2,75 metros (nueve pies) de ancho, que muestra a Júpiter, Plutón y Neptuno, es inusual. No es un fresco, sino un óleo en yeso, y es el único techo que se sepa pintó Caravaggio. “Es una imagen rara, pero de gran valor, porque es de un artista sobresaliente”, sostuvo Claudio Strinati, historiador del arte y experto en Caravaggio. “La decisión de pintar un óleo en un muro probablemente se debió al hecho de que Caravaggio no conocía la técnica de los frescos”. La señora de Boncompagni Ludovisi espera que el gobierno italiano adquiera la villa para que siga siendo una propiedad pública. Por ser un sitio histórico protegido por el Ministerio de Cultura, el gobierno tiene derecho a igualar la oferta más alta en el remate. Por ahora, la mujer trata de disfrutar sus últimos momentos en la villa. “A veces subo y hago yoga debajo del Caravaggio, porque es muy relajante”, manifestó. “Ahora, a sabiendas de que seguramente me tendré que ir después del remate, disfruto cada momento”.