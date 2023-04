Sospechas se multiplican mientras el sabotaje a Nord Stream sigue sin resolverse

Buques de guerra rusos y daneses que desaparecen en el Mar Báltico, días antes de la explosión de un oleoducto submarino. Un yate de alquiler alemán con restos de explosivos y una tripulación con pasaportes falsificados. Fotografías borrosas de un objeto misterioso encontrado cerca de un único tramo de tubería superviviente.

Estas son las pistas más recientes en la búsqueda para revelar quién, el 26 de septiembre pasado, hizo estallar la mayoría de los oleoductos Nord Stream respaldados por el Kremlin, debajo del mar Báltico, que alguna vez fueron el mayor proveedor de gas natural de Europa.

Hace solo unas semanas, el New York Times informó sobre nueva inteligencia, junto con los hallazgos de la policía alemana informados por los medios alemanes, sugirieron una posible solución al rompecabezas de Nord Stream: agentes proUcrania alquilando un barco de recreo alemán y logrando una misión de encubrimiento fantástica.

Desde entonces, una ráfaga de nuevos hallazgos y narrativas contrapuestas ha sembrado la desconfianza entre los aliados occidentales y presentado una oportunidad para la presión diplomática rusa que ha aumentado las apuestas geopolíticas en la región báltica de Europa.

En ninguna parte se siente la tensión con más fuerza que entre los 98 residentes de Christianso en Dinamarca, una isla tan pequeña que se puede cruzar caminando en 10 minutos. Viviendo muy cerca del lugar de la explosión, todos, desde el encurtido de arenques hasta el chef de la posada, ven cielos y aguas llenos de aprensión.

“Antes de la explosión, nadie hablaba de Nord Stream. Ni siquiera sabía lo cerca que éramos hasta que sucedió”, dijo Soren Thiim Andersen, gobernador de Christianso. “Después, todos nos sentimos expuestos. Todos nos preguntábamos: ¿Qué acaba de pasar realmente aquí?

El barco de turistas en el centro de la investigación alemana, el Andromeda, atracó en el puerto de piedra de Christianso después de ser fletado en el puerto de Rostock, en el norte de Alemania, el 5 de septiembre, y hacer una escala nocturna en Wiek, un puerto del norte de Alemania más oscuro y sin seguridad de cámaras y poca supervisión.

Un trabajador portuario local, que pidió no ser identificado debido a las investigaciones en curso, le dijo a The New York Times que recordaba la visita inusualmente bien: había tratado repetidamente de hablar con la tripulación, primero en alemán y luego en inglés. En lugar de intentar cualquier tipo de respuesta, en cualquier idioma, un hombre simplemente le entregó la tarifa de atraque y se dio la vuelta.

El Andrómeda ahora se encuentra en un dique seco con vista al Mar Báltico, sus entrañas fueron sacadas por los investigadores. Tres funcionarios alemanes le dijeron a The New York Times que los investigadores habían encontrado rastros de explosivos en el barco y descubrieron que dos miembros de la tripulación habían usado pasaportes búlgaros falsos.