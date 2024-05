Solicitan órdenes de arresto vs Netanyahu y líderes de Hamas

Jerusalén.- El fiscal jefe de la principal corte penal del mundo anunció el lunes que estaba solicitando órdenes de arresto para los líderes tanto de Israel como de Hamas por cargos de crímenes contra la humanidad, una fuerte reprimenda que equipara al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con su homólogo de Hamas, Yehia Sinwar, y agrava la creciente alarma internacional por la conducta de Israel en la Franja de Gaza.

En una declaración, Karim Khan, el fiscal jefe, dijo que después de investigar el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel y el contraataque de Israel en Gaza, había decidido solicitar órdenes de arresto para Sinwar, líder de Hamas en Gaza; Mohammed Deif, líder militar de Hamas; e Ismail Haniyeh, líder político del movimiento basado en Qatar. Khan también dijo que estaba solicitando órdenes de arresto para Netanyahu y para el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant.

Aunque la solicitud de Khan aún debe ser aprobada por los jueces de la corte, el anuncio constituye una de las reprimendas más severas a la estrategia de Israel en su campaña de siete meses contra Hamas, que ha matado a decenas de miles de civiles en Gaza. También aumenta el escrutinio sobre las acciones de Hamas al inicio de la guerra en octubre, cuando los combatientes de Hamas lideraron una incursión que mató a más de mil personas y secuestró a cientos más.

“Hoy una vez más subrayamos que el derecho internacional y las leyes de conflicto armado se aplican a todos”, dijo Khan en su declaración. “Ningún soldado de a pie, ningún comandante, ningún líder civil –nadie– puede actuar con impunidad”.

Medida simbólica

Por ahora, el anuncio es en gran medida simbólico. Israel no es miembro de la corte y no reconoce su jurisdicción en Israel o Gaza, lo que significa que los líderes israelíes no correrían riesgo de arresto en su país.

Los jueces también pueden tardar meses en aprobar las solicitudes de órdenes de arresto. Pero si emiten órdenes, los nombrados podrían ser arrestados si viajan a uno de los 124 países miembros de la corte, que incluyen la mayoría de los países europeos pero no a Estados Unidos.

La decisión de Khan de perseguir simultáneamente a líderes israelíes y palestinos fue criticada tanto por ministros del gobierno israelí como por Hamas. Ambos lados cuestionaron por qué se había dirigido a sus aliados en lugar de a sus enemigos.

“¿Cómo te atreves a comparar a los monstruos de Hamas con los soldados del ejército israelí, el ejército más moral del mundo?” preguntó Netanyahu en un comunicado el lunes por la noche.

De manera similar, Hamas dijo en un comunicado que “condena enérgicamente” el intento de “equiparar a la víctima con el verdugo al emitir órdenes de arresto contra varios líderes de la resistencia palestina”.

La decisión planteó preguntas difíciles para los aliados de Israel que son miembros de la corte y podrían estar obligados a arrestar a Netanyahu y Gallant si se emiten las órdenes y los hombres viajan posteriormente a sus territorios. Qatar, que alberga a varios líderes de Hamas, incluido Haniyeh, no es miembro de la corte.

Condena Biden la demanda

El presidente Joe Biden condenó la medida, diciendo en un comunicado que “Cualquiera que sea la implicación de este fiscal, no hay equivalencia –ninguna– entre Israel y Hamas”.

La declaración de Khan dijo que tenía “motivos razonables para creer” que Sinwar, Deif y Haniyeh eran responsables de “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, incluyendo “el asesinato de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas”.

Khan dijo que buscaba su arresto tanto por el asesinato de civiles y la captura de rehenes durante el ataque del 7 de octubre, como por cargos de maltrato y violencia sexual contra rehenes durante su cautiverio en Gaza.

Las solicitudes de órdenes de arresto se basaron en entrevistas con sobrevivientes, revisión de pruebas documentales, incluidos videos y fotografías, y visitas de campo de Khan y su equipo. Khan visitó Cisjordania, ocupada por Israel, y un cruce fronterizo entre Egipto y Gaza, pero no entró en Gaza. También visitó algunos de los sitios atacados en Israel durante la incursión liderada por Hamas, entrevistando a víctimas y testigos.

Con respecto a Netanyahu y Gallant, el fiscal dijo que creía que los líderes israelíes tenían responsabilidad penal por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el uso de la inanición como arma de guerra y “dirigir intencionalmente ataques contra una población civil”.

Aunque Khan dijo que Israel tenía derecho a proteger a sus ciudadanos, dijo que sus fuerzas no habían cumplido con el derecho internacional durante su devastadora respuesta.

“Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza –a saber, causar intencionalmente muerte, hambre, gran sufrimiento y graves lesiones al cuerpo o a la salud de la población civil– son criminales”, escribió Khan.

Khan también criticó implícitamente al sistema judicial de Israel, diciendo que la CPI se ve obligada a actuar sólo cuando los fiscales de un país no logran responsabilizar a sus propios ciudadanos.

La corte difiere a “las autoridades nacionales sólo cuando participan en procesos judiciales independientes e imparciales que no protegen a los sospechosos y no son una farsa”, dijo Khan.

Pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Khan no había dado a Israel suficiente tiempo para demostrar que sus propios fiscales estaban investigando el caso. Blinken dijo que los asistentes de Khan habían cancelado una visita a Israel el lunes para abordar esa misma cuestión, sugiriendo que no eran serios en cuanto a averiguar la respuesta.

La oficina de Khan dijo que “no ha recibido ninguna información que haya demostrado una acción genuina a nivel nacional para abordar los crímenes alegados o las personas bajo investigación”.

Dentro del gobierno israelí, que había estado dividido por desacuerdos sobre la estrategia de guerra en los últimos días, el anuncio llevó a los ministros a dejar de lado sus diferencias y adoptar un frente unido.

Benny Gantz, un ministro en el gabinete de guerra de Israel y crítico de Netanyahu, acusó al fiscal de “ceguera moral” al equiparar a los líderes de Israel y Hamas. La respuesta de Gantz se produjo menos de dos días después de que amenazara con abandonar el gabinete de Netanyahu por no poner en marcha un plan para el gobierno de Gaza después de la guerra.