Sobrevivieron al Holocausto, ahora están huyendo a Alemania

Kiev.- Sus primeros recuerdos son de bombas que huyen o de escuchar susurros sobre masacres de otros judíos, incluidos sus familiares. Protegidos por la Unión Soviética, sobrevivieron.

Ahora ancianos y frágiles, los sobrevivientes del Holocausto de Ucrania están escapando de la guerra una vez más, en un viaje extraordinario que pone patas arriba el mundo que conocían: buscan seguridad en Alemania.

Para Galina Ploschenko, de 90 años, no fue una decisión tomada sin temor.

“Me dijeron que Alemania era mi mejor opción. Les dije: ‘Espero que tengan razón’”, dijo.

Ploschenko es la beneficiaria de una misión de rescate organizada por grupos judíos, que intentan sacar a los sobrevivientes del Holocausto de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Para los dos grupos que coordinan los rescates, la Conferencia de Reclamos Judíos y el Comité de Distribución Conjunta Estadounidense, simplemente convencer a los sobrevivientes como Ploschenko para que se vayan no es una venta fácil.

La mayoría de los sobrevivientes más frágiles y mayores contactados se han negado a salir de casa. Los que estaban dispuestos a ir tenían innumerables preguntas: ¿Qué pasa con sus medicamentos? ¿Había hablantes de ruso o ucraniano allí? ¿Podrían traer a su gato.

Luego estaba la pregunta más incómoda de todas: ¿Por qué Alemania?

“Uno de ellos nos dijo: no seré evacuado a Alemania. Sí quiero que me evacúen, pero no a Alemania”, dijo Rüdiger Mahlo, de Claims Conference, que trabaja con funcionarios alemanes en Berlín para organizar los rescates.

Fundada para negociar las restituciones del Holocausto con el gobierno alemán, la Conferencia de Reclamaciones mantiene una lista detallada de sobrevivientes que, en circunstancias normales, se usa para distribuir pensiones y atención médica, pero que ahora sirve como una forma de identificar a las personas para la evacuación.

Por muchas razones, les diría Mahlo, Alemania tenía sentido. Era fácilmente accesible en ambulancia a través de Polonia. Tiene un sistema médico bien financiado y una gran población de hablantes de ruso, incluidos emigrantes judíos de la antigua Unión Soviética. Y su organización tiene una relación íntima con funcionarios del gobierno allí después de décadas de conversaciones de restitución. Israel también es una opción, para aquellos lo suficientemente bien como para volar allí.

Ploschenko ahora tiene "nada más que amor" por Alemania, aunque todavía recuerda "todo" sobre la última guerra a la que sobrevivió, desde la bufanda que su madre envolvió alrededor de su cuerpo, en un momento su única prenda, hasta el boletín de radio que le dio la noticia de que miles de judíos, entre ellos una tía y dos primos, habían sido asesinados en vagones de gas móviles que los lugareños llamaban "dushegubka", o asesino de almas.

Su padre, que se fue a luchar con el ejército soviético, desapareció sin dejar rastro.

“No le tenía miedo a Alemania”, dijo. “Simplemente no podía dejar de pensar: Papá murió en esa guerra. Mis primos murieron en esa guerra”.