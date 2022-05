Sievierodonetsk, en ruinas y a punto de convertirse en otra Mariúpol

Kiev.- La ciudad oriental ucraniana de Sievierodonetsk parecía a punto de convertirse en otra Mariúpol. Las tropas rusas han entrado, la electricidad y las comunicaciones están cortadas y “la ciudad está completamente en ruinas”, dijo a The Associated Press el alcalde de la ciudad.

Moscú intenta capturar toda la región industrial del Donbás, en Ucrania, y Sievierodonetsk es clave para ello. Había enconados combates callejeros en la ciudad en un esfuerzo de los defensores ucranianos de expulsar a las fuerzas rusas, según dijo a AP en una entrevista telefónica el alcalde, Oleksandr Striuk. Las tropas rusas han avanzado varias cuadras hacia el centro de la ciudad, dijo.

PUBLICIDAD

“El número de víctimas crece cada hora, pero no podemos contar los muertos y los heridos en medio de los combates en las calles”, añadió el alcalde. En la ciudad, donde antes vivían más de 100 mil personas, quedan entre 12 mil y 13 mil civiles, guarnecidos en sótanos y refugios para protegerse del bombardeo ruso.

Las fuerzas rusas asaltaron Sievierodonetsk tras un intento fallido de cercarla, indicaron funcionarios ucranianos. El presidente, Volodymyr Zelensky, ha descrito la situación en la zona como “indescriptiblemente difícil”. El intenso fuego de artillería rusa ha destruido infraestructura crítica y dañado el 90% de los edificios.

El alcalde ha estimado que mil 500 civiles de la ciudad han muerto desde el inicio de la guerra, tanto de ataques rusos como de falta de medicinas o tratamiento médico.

Sievierodonetsk, situada 143 kilómetros (89 millas) al sur de la frontera rusa, se ha convertido en los últimos días en el epicentro de los combates en el Donbás. Mariúpol, una ciudad junto al Mar de Azov, pasó casi tres meses bajo asedio ruso hasta que los últimos combatientes ucranianos se rindieron.

El ejército ucraniano indicó que las fuerzas rusas reforzaban sus posiciones a las afueras en el nordeste y el sureste de Sievierodonetsk y llevaban equipamiento y munición adicional a la zona para impulsar su ofensiva.

Los combatientes rusos entraron en las afueras de Sievierodonetsk y avanzaban hacia la cercana Lysychansk, indicó el gobernador regional de Luhansk, Serhiy Haidai. Dos civiles murieron y otros cinco resultaron heridos en nuevos ataques rusos, señaló.

Sievierodonetsk y Lysychansk están junto al estratégico río Siverskiy Donetsk. Son las últimas zonas importantes bajo control ucraniano en la provincia de Luhansk, que forma el Donbás junto con la provincia vecina de Donetsk.

El Institute for the Study of War, un grupo de estudios con sede en Washington, cuestionó la estrategia del Kremlin de armar un enorme despliegue militar para tomar Sieverodonetsk, ya que estaba resultando costoso para Rusia y ofrecería pocos beneficios.

El ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, dijo el domingo a la televisora francesa TF1 que para Moscú, la “prioridad incondicional es la liberación de las regiones de Donetsk y Luhansk”, a las que Rusia considera “estados independientes”. También sugirió que otras regiones de Ucrania deberían poder establecer lazos estrechos con Rusia.

El ejército ucraniano reportó intensos combates en torno a Donetsk, la capital de la provincia, así como en Lyman, al norte, una pequeña ciudad que sirve como crucial conexión ferroviaria en la región de Donetsk.

“El enemigo está reforzando sus unidades” indicó el Estado Mayor ucraniano. “Intenta asentarse en la zona”.

Zelensky tenía previsto dirigirse el lunes a líderes de la Unión Europea, que se reunían en una nueva muestra de solidaridad con Ucrania entre diferencias sobre cómo perseguir el petróleo ruso en una nueva serie de sanciones. El mandatario ha hecho exigencias reiteradas de que la UE persiga el rentable sector energético ruso y prive a Moscú de los miles de millones de dólares que gana al día en pagos de suministros.