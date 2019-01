Si me llevan eso es un golpe: Guaidó

El jefe del Parlamento venezolano y nombrado "Presidente encargado", Juan Guaidó, afirmó este viernes que si las autoridades del país llegaran a meterlo tras las rejas sería un golpe de Estado pues, reiteró, su autoridad es legítima.

"Se ha corrido mucho el rumor de si me van a meter preso o no (...) golpe sería si me llevan, eso es un golpe", dijo a modo de respuesta al jefe del Estado, Nicolás Maduro, que le acusa de golpista por haber jurado como "Presidente interino".

"Más que un libertador prefiero ser un servidor público para ustedes y para este país. Este movimiento no se va a desinflar. Aquí nadie se rinde", aseguró.

Mientras tanto, Nicolás Maduro ofreció una conferencia de prensa en la que ha acusado a la prensa extranjera de apoyar el golpe mediático internacional contra Venezuela.

Maduro negó la legitimidad del cargo de Guaidó y reiteró que no existe ninguna de las condiciones establecidas en la Constitución venezolana para que se considere que el cargo de jefe del Ejecutivo está vacante.

"No he abandonado el cargo ni lo abandonaré", señaló Maduro quien afirma que la Oposición no se guía por la Constitución debido a que no han convocado a comicios.

"Si fueran consecuentes, ellos deberían ya haber convocado elecciones", recalcó Maduro.