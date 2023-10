Séptimo día de la guerra entre israelíes y palestinos

El ejército israelí ordenó el viernes la evacuación de cientos de miles de civiles que viven en la Ciudad de Gaza antes de su temida ofensiva terrestre. La orden se produjo luego de que Naciones Unidas indicó que había recibido una advertencia israelí para sacar a 1,1 millones de residentes en el norte de la Franja en un plazo de 24 horas.

El sufrimiento en Gaza se ha incrementado de forma drástica: los palestinos están desesperados por conseguir comida, combustible y medicamentos, y su única central eléctrica tuvo que cerrar por falta de combustible. La morgue del mayor hospital del territorio estaba desbordada ya que los cadáveres llegaban con más rapidez que los familiares para reclamarlos.

Está previsto que el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, visite la zona el viernes, un día después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, se reuniese en Israel con el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La guerra se ha cobrado al menos 2.800 vidas en ambos bandos desde que Hamas lanzó una incursión en suelo israelí el 7 de octubre.

A continuación, un vistazo a lo que está ocurriendo en el séptimo día de la última guerra entre israelíes y palestinos:

OMS: EVACUACIÓN FORZOSA SERÁ “SENTENCIA DE MUERTE” PARA ALGUNOS PACIENTES

GINEBRA — La Organización Mundial de la Salud sostiene que la evacuación forzosa de enfermos graves o heridos en esta crítico desde los hospitales del norte de Gaza sería una “sentencia de muerte” para algunos.

El portavoz la agencia sanitaria de la ONU, Tarik Jasarevic, indicó el viernes que los dos principales hospitales del norte del territorio han superado ya su capacidad combinada, de 760 camas, y alertó sobre la escasez en los bancos de sangre de los hospitales de toda Gaza. Además, faltan fármacos para dolencias como diabetes, convulsiones y asma, así como analgésicos y solución para diálisis.

“Los pasillos de los hospitales están desbordados. Los cadáveres se amontonan porque no hay más espacio en las morgues", añadió.

ABBAS DICE QUE EL DESPLAZAMIENTO DE PALESTINOS EQUIVALDRÍA A “SEGUNDA NAKBA”

El presidente palestino, Mahmud Abbas, quien se encuentra en Jordania, subrayó su “total rechazo” al desplazamiento de la población de Gaza y dijo que equivaldría a una “segunda nakba”, o catástrofe.

Este es el término empleado por los palestinos para describir su desplazamiento masivo de lo que hoy es Israel durante la guerra árabe-israelí de 1948 que rodeó a la creación del país, cuando cientos de miles de personas huyeron o fueron expulsadas del territorio.

El destino de los refugiados y sus descendientes, que ahora son casi 6 millones y están dispersos por todo Oriente Medio, es uno de los aspectos más espinosos del largo conflicto entre israelíes y palestinos.

MINISTRO DE SALUD PALESTINO VUE

LVE A PEDIR AYUDA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

JERUSALÉN — El ministro palestino de Salud renovó el viernes su llamado a la comunidad internacional para que ayude a los hospitales en la Franja de Gaza.

“Por séptimo día, renovamos nuestro llamado urgente a todos los países del mundo, a organizaciones de derechos humanos, humanitarias y de salud, haciendo hincapié en la necesidad de proporcionar ayuda sanitaria inmediata a los hospitales" del territorio, dijo el ministro, Mai Al-Kalla.

Mientras la ofensiva aérea israelí arrecia sobre Gaza, los hospitales dicen que se están quedando sin combustible para mantener los generadores en funcionamiento. Los hospitales están al límite de su capacidad y los doctores dicen que no hay más espacio para los cadáveres.

LOS HOSPITALES DE GAZA NO PUEDEN EVACUAR A LOS HERIDOS, SEGÚN MINISTERIO

BAGDAD — La evacuación de los numerosos heridos ingresados en hospitales en Gaza no es posible, dijo el viernes el vocero del Ministerio de Salud palestino, Ashraf al-Qidra. El personal sanitario desoirá los avisos israelíes para marcharse, agregó.

“Estas advertencias son una violación del derecho internacional y de la cuarta Convención de Ginebra, que estipula que se garantice la continuidad de la atención médica", explicó. “Tenemos un deber y una misión humanitaria, y no podemos evacuar hospitales y dejar morir a los heridos y enfermos".

“Las advertencias ilegales se consideran asesinatos de pacientes y no podemos ser parte de esta masacre", añadió en declaraciones a The Associated Press.

EJÉRCITO ISRAELÍ NIEGA HABER MATADO A REHENES CAPTURADOS POR HAMAS

BEIRUT — El principal portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, negó que las tropas hayan matado a los rehenes que el grupo insurgente Hamas mantiene cautivos en la Franja de Gaza.

“Tenemos nuestra propia información y no creemos las mentiras Hamas. Nos llega información verificada", dijo Hagari en una entrevista con la televisora árabe Al Jazeera. Además, negó que Israel ataque infraestructura civil y apuntó que Hamas utiliza hospitales y edificios de la ONU como centros de mando excavando túneles subterráneos.

El portavoz renovó además el llamado a los palestinos para que huyan hacia el sur del enclave.

“Seguiremos sus movimientos. No les atacaremos cuando se dirijan al sur", dijo hablando a los residentes en Gaza. “Sabemos que Hamas está obstruyendo las carreteras hacia el sur”.

ISRAEL: EMPLEADO DE LA EMBAJADA EN BEIJING, HOSPITALIZADO TRAS UN ATAQUE

JERUSALÉN — El Ministerio de Exteriores de Israel dijo que un empleado de su embajada en Beijing está hospitalizado tras haber sido atacado.

Por el momento no había mucha información acerca del incidente en la capital china. En un mensaje enviado a periodistas, el ministerio dijo que su personal estaba tratando de confirmar los detalles del ataque.

China no reconoció de inmediato el ataque.

Israel criticó la declaración inicial del gobierno de Beijing tras el ataque sin precedentes de Hamas en su territorio el pasado 7 de octubre.

AGENCIA ONU DICE QUE NO EVACUARÁ REFUGIOS PALESTINOS NI A SU PERSONAL

JERUSALÉN — La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, ha trasladado únicamente a su personal internacional a su complejo en el sur de la Franja de Gaza.

La UNRWA no estaba al tanto de la existencia de plan alguno para evacuar a sus miles de trabajadores palestinos y a sus familias en Gaza, indicó Juliette Touma, vocera de la institución. El personal local de la agencia tomaba sus propias decisiones acerca de si quedarse en su hogar en la Ciudad de Gaza, marcharse al complejo de la ONU en el sur o huir a cualquier otro lugar del enclave.

UNRWA dijo también que no desalojará las docenas de escuelas que gestiona, convertidas ahora en albergues que cobijan a cientos de miles de palestinos desplazados en todo el territorio.

La agencia proporciona servicios básicos y ayuda económica a 1,3 millones de personas registradas como refugiados palestinos en la Franja.

MUEREN 3 PALESTINOS Y DOCENAS SON DETENIDOS DURANTE LA NOCHE EN CISJORDANIA

JERUSALÉN — Los enfrentamientos en Cisjordania continuaron el jueves en la noche y las autoridades de salud palestinas reportaron la muerte de tres palestinos. Esto eleva a 35 los palestinos que han perdido la vida en el territorio desde el inicio de la última guerra entre Israel y Hamas. En este tiempo, los choques han dejado también 650 heridos.

Durante la noche, las fuerzas israelíes arrestaron a al menos 26 palestinos en una redada a gran escala en la parte sur del volátil territorio, de acuerdo con la prensa palestina. Las autoridades israelíes no respondieron de inmediato a un pedido de comentarios.

ATAQUES ISRAELÍES SOBRE GAZA MATAN A 13 REHENES, DICE HAMAS

CIUDAD DE GAZA — Los intensos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza mataron a 13 rehenes, varios de ellos extranjeros, retenidos por Hamas, según el grupo insurgente.

El ala militar de Hamas indicó en un comunicado el viernes que las 13 personas murieron en distintos emplazamientos en las últimas 24 horas, pero no ofreció detalles sobre las nacionalidades de los extranjeros.

Israel no ha confirmado la información.

EGIPTO MOVILIZA TROPAS PARA REFORZAR SU FRONTERA CON GAZA, SEGÚN FUNCIONARIO

EL CAIRO — Egipto ha tomado “medidas sin precedentes” para evitar una brecha en su frontera con Gaza, dijo un alto cargo de seguridad del país el viernes, que calificó la posible operación terrestre israelí en Gaza como “grave error”.

Según el funcionario, se movilizó a miles de efectivos de las fuerzas de seguridad para reforzar la seguridad a lo largo de la frontera. Egipto está trabajando “sin descanso” con los aliados israelíes, incluyendo Estados Unidos y gobiernos europeos, para evitar ese operativo terrestre y, en última instancia, poner fin a la guerra.

Se ha propuesto la creación de “zonas seguras” dentro de Gaza y la autorización de entrada de ayuda a través del paso fronterizo de Rafah, Aunque cuentan con el respaldo de algunos funcionarios occidentales, incluyendo el jefe de política exterior de la Unión Europea, Israel no ha respondido aún a la propuesta.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los periodistas.

ONU PIDE 294 MILLONES PARA AYUDAR A LOS PALESTINOS

JERUSALÉN — Naciones Unidas hizo un llamado el viernes para recaudar los 294 millones de dólares que necesita para ayudar y proteger a 1,2 millones de palestinos en la asediada Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada.

La entidad dijo que espera repartir la financiación entre docenas de socios en los territorios palestinos, incluyendo sus propias agencias, que tienen problemas para proporcionar servicios básicos a más de un millón de personas en Gaza a medida que los ataques israelíes se intensifican. Entre los beneficiarios habría otros grupos como la Media Luna Roja palestina.

HAMAS PIDE A PALESTINOS EN GAZA QUE SE QUEDEN EN CASA PESE A ORDEN DE EVACUACIÓN

JERUSALÉN — Hamas pidió el viernes a los palestinos que se queden en sus hogares luego de que Israel emitió una orden de evacuación para el norte de Gaza.

La Autoridad de Hamas para Asuntos de Refugiados dijo a los residentes en el norte del territorio que “se queden en sus hogares y se mantengan firmes ante esta repugnante guerra psicológica emprendida por la ocupación”.

Israel ha ordenado la evacuación del norte del enclave, incluyendo la Ciudad de Gaza, donde residen cientos de miles de personas. Los palestinos solo pueden marcharse al sur del territorio, de apenas 40 kilómetros (25 millas) de largo, ya que Israel lo tiene completamente sellado.

EJÉRCITO ISRAELÍ DICE QUE PRONTO OPERARÁ CON “FUERZA SIGNIFICATIVA” EN GAZA

El ejército de Israel dice que en los próximos días operará con una “fuerza significativa” en Gaza y pidió a los civiles que evacúen el sitiado territorio para que pueda atacar a los insurgentes de Hamas, dijo un vocero el viernes.

El aviso se produjo mientras la mitad de los 2,3 millones de palestinos en Gaza trataban de dar sentido a la orden de marcharse al sur del pequeño enclave, que tiene apenas 40 kilómetros (25 millas) de largo. Esta orden sin precedentes incluye a la Ciudad de Gaza, donde viven cientos de miles de personas.

Según el portavoz, Jonathan Conricus, el ejército “hará grandes esfuerzos para evitar dañar a la población civil".

“Se entiende que aquí hay civiles que no son nuestros enemigos y no queremos atacarlos, así que les pedimos que evacúen", añadió.

CALLES DEL NORTE DE GAZA SE VACÍAN MIENTRAS RESIDENTES INTENTAN MARCHARSE

ISRAEL — Residentes en el norte de la Franja de Gaza dijeron que las calles de las ciudades y los campos de refugiados estaban completamente vacías mientras la gente se quedaba en casa tratando de decidir qué hacer.

No circulaban autos, salvo ambulancias. Debido a los cortes de internet y al colapso de las redes de telefonía móvil, los palestinos apuntaron que la información era escasa y que la mayoría no había recibido órdenes directas del ejército para evacuar la zona. Pero el pánico se extendía lentamente a medida que el personal de las agencias de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales presentes en la zona se enteraban por sus superiores de que se había ordenado la salida inmediata de la población hacia el sur, aunque no se reportó la apertura de corredores humanitarios.

GAZA SE DESPIERTA EN EL CAOS POR ORDEN DE EVACUACIÓN QUE ALGUNOS VEN IMPOSIBLE

ISRAEL — Los residentes en el norte de Gaza se despertaron el viernes presas del pánico luego de que se ordenó que sus 1,1 millón de habitantes, incluyendo cientos de miles en la Ciudad de Gaza, evacuasen la zona hacia el sur.

“Esto es un caos, nadie sabe qué hacer", dijo Inas Hamdan, una funcionaria de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) en la Ciudad de Gaza mientras metía todo lo que podía en sus bolsas entre los gritos en pánico de sus familiares.

La ONU pidió a todo su personal en la ciudad y en el norte de la Franja que se marchen a Rafah, en el sur, agregó.

“Olvídense de la comida, olvídense de la electricidad, olvídense del combustible, la única preocupación ahora si vas a sobrevivir, si vas a vivir", apuntó Nebal Farsakh, vocera de la Media Luna Roja palestina en la Ciudad de Gaza, echándose a llorar. Afirmó que no es posible evacuar de forma segura a 1,2 millones de personas.

Imad Abu Alaa, funcionario de la UNRWA encargado de los refugios en el norte de Gaza, destacó que hay tanta gente que una evacuación con tan poco tiempo de preaviso no funcionaría. “¿Qué ocurre con los albergues de la ONU? Estamos hablando de civiles. ¿De pronto eso ni siquiera importa?”, añadió.

Farsakh dijo que hay pacientes en hospitales que no pueden ser trasladados en las condiciones actuales y muchos médicos se niegan a marcarse y dejar a los enfermos atrás. En su lugar, agregó, están llamando a sus compañeros para despedirse.

POLÍTICO ACUSA A ISRAEL DE TRATAR DE EXPULSAR A LOS PALESTINOS A EGIPTO

EL CAIRO — Media hora después de la orden de evacuación masiva en Gaza, el veterano político egipcio Mustafa Bakri acusó a Israel de tratar de expulsar a los palestinos hacia Egipto.

“Parece que esta advertencia prevé una inminente agresión terrestre y el desplazamiento forzoso de la población de la Franja de Gaza hacia la frontera con Egipto, para que puedan eliminar el sueño de establecer un estado palestino", escribió Bakri en X, la red social antes conocida como Twitter.

Egipto, que sufre problemas de liquidez, teme la llegada masiva de migrantes a través de su frontera oriental y ha pedido que la ayuda internacional se canalice a través de su paso fronterizo de Rafah hacia Gaza.

ISRAEL ORDENA LA EVACUACIÓN DE 1,1 MILLÓN DE PERSONAS EN EL NORTE DE GAZA, DICE ONU

JERUSALÉN — El ejército de Israel ordenó el viernes la evacuación del norte de Gaza, una región en la que viven 1,1 millones de personas, en el plazo de 24 horas, dijo Stéphane Dujarric, vocero de Naciones Unidas.

La orden, entregada a la ONU, se produce mientras Israel sigue adelante en su ofensiva contra los insurgentes de Hamas. Según Dujarric, la evacuación sería “imposible” sin “consecuencias humanitarias devastadoras".

Esto podría indicar una inminente ofensiva terrestre, aunque el ejército israelí no lo ha confirmado aún. En la víspera dijo que se estaba preparando para ello pero que no se había tomado una decisión.