Señala Israel coste civil de las guerras de EU, bajo escrutinio por Gaza

Ante las críticas mundiales por una sangrienta campaña militar en Gaza que ha matado a miles de civiles, las autoridades israelíes han recurrido a la historia en su defensa. Y los nombres de varios lugares infames de muerte y destrucción han estado en sus labios.

En declaraciones públicas y conversaciones diplomáticas privadas, los funcionarios han citado anteriores acciones militares occidentales en zonas urbanas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta las guerras contra el terrorismo posteriores al 11 de septiembre. Su objetivo es ayudar a justificar una campaña contra Hamás que se está cobrando miles de vidas palestinas.

En esos conflictos anteriores, civiles inocentes pagaron el precio de la derrota de sus enemigos. En Hiroshima y Nagasaki, hasta 200.000 civiles perecieron después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas para forzar la rendición de Japón. En Irak, cientos de civiles murieron en Faluya mientras las fuerzas estadounidenses luchaban contra los insurgentes iraquíes, y miles murieron en Mosul en las batallas iraquíes y estadounidenses contra el Estado Islámico.

Israel insiste en que intenta limitar las víctimas civiles en una guerra contra un enemigo terrorista, que comenzó cuando Hamás mató a 1.400 personas el 7 de octubre en el sur de Israel, la mayoría civiles.

Los defensores de los derechos humanos y muchos gobiernos de Europa y Oriente Medio se burlan de ello. Acusan a Israel de cometer crímenes de guerra en las semanas de ataques aéreos que han arrasado manzanas enteras de Gaza, destruyendo escuelas, mezquitas y otros objetivos aparentemente no militares.

Manifestantes en Washington el sábado. Activistas de derechos humanos han acusado a Israel de cometer crímenes de guerra en las semanas de ataques aéreos que han arrasado manzanas enteras de Gaza

Las autoridades israelíes afirman que no tienen elección: los combatientes de Hamás, que según las estimaciones israelíes son unos 30.000, se incrustan entre los 2,2 millones de habitantes de Gaza y almacenan armas en lugares civiles o bajo ellos, desafiando a Israel a lanzar ataques que avivan la indignación. Los funcionarios también afirman que Hamás es claramente culpable de asesinar intencionadamente a civiles israelíes.

El presidente Biden y sus colaboradores se han cuidado de no insinuar siquiera en público que Israel pudiera estar violando las leyes de la guerra. Y el Departamento de Estado sigue aprobando la venta de armas a Israel al tiempo que se abstiene de evaluar la legalidad de las acciones de Israel. Algunos diplomáticos se sienten incómodos con ello, especialmente desde que el Departamento se comprometió formalmente a principios de este año a investigar los episodios de víctimas civiles que implican armas de fabricación estadounidense.

Israel afirma que es imposible derrotar al enemigo sin matar inocentes, una lección que los estadounidenses y sus aliados deberían comprender.

"En 1944, la Royal Air Force bombardeó el cuartel general de la Gestapo en Copenhague, un objetivo perfectamente legítimo", dijo el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un discurso a su nación el 30 de octubre. "Pero los pilotos británicos fallaron y, en lugar del cuartel general de la Gestapo, alcanzaron un hospital infantil cercano. Y creo que 84 niños resultaron heridos y murieron quemados. Eso no es un crimen de guerra. No se puede culpar a Gran Bretaña por ello". (De hecho, el bombardeo fue en 1945, alcanzó una escuela y se cree que mató a 86 niños y 18 adultos).

Netanyahu añadió que el ataque "fue un acto de guerra legítimo con las trágicas consecuencias que acompañan a una acción tan legítima. Y no se dijo a los Aliados: 'No erradiquéis el nazismo por esas trágicas consecuencias'".

Los funcionarios israelíes también han invocado las batallas estadounidenses contra los insurgentes en la ciudad iraquí de Faluya en 2004, durante la ocupación estadounidense de Irak, y, junto con las fuerzas del gobierno iraquí, contra el grupo terrorista Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul entre 2016 y 2017.

Y durante las visitas del secretario de Estado Antony J. Blinken a Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, funcionarios israelíes invocaron en privado los bombardeos atómicos estadounidenses de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki.

"En cualquier situación de combate, como cuando Estados Unidos lideró una coalición para sacar al ISIS de Mosul, hubo víctimas civiles", dijo Mark Regev, portavoz del gobierno israelí, en una entrevista con PBS el 24 de octubre. El Sr. Regev dijo que la "proporción" de combatientes de Hamás y civiles muertos de Israel "se compara muy bien con la OTAN y otras fuerzas occidentales" en campañas militares anteriores.

Funcionarios israelíes han invocado las batallas estadounidenses contra los insurgentes en la ciudad iraquí de Faluya en 2004 como comparación con los bombardeos en Gaza.

Es imposible determinar esa proporción con exactitud. Más de 10.000 personas han muerto en Gaza durante el último mes, el 40% de ellas niños, según el Ministerio de Sanidad de la zona. Se desconoce cuántos podrían haber sido militantes de Hamás.

La batalla de Mosul fue mucho más sangrienta que los combates anteriores en Faluya, y costó hasta 8.000 vidas de civiles para matar quizá a varios miles de combatientes del Estado Islámico. Gran parte del centro de la ciudad quedó destruido. Haciéndose eco de las afirmaciones israelíes de hoy, funcionarios estadounidenses afirmaron entonces que los combatientes del Estado Islámico utilizaban a civiles como escudos humanos e incluso celebraban la muerte de civiles como forma de socavar el apoyo a la campaña militar estadounidense-iraquí.

Durante la batalla, que duró un mes, los comandantes terrestres iraquíes solicitaron a menudo ataques aéreos estadounidenses en zonas densamente pobladas, que en algunos casos fueron denegados por funcionarios estadounidenses que afirmaron que el ataque podría constituir un crimen de guerra.

Pero las tragedias eran inevitables. En marzo de 2017, se descubrió que un ataque aéreo estadounidense contra un par de francotiradores del Estado Islámico en lo alto de un edificio en Mosul había matado a más de 100 civiles que se refugiaban en su interior. Los investigadores del Pentágono concluyeron que las muertes no fueron causadas por la bomba estadounidense de 500 libras, sino por las trampas explosivas del ISIS colocadas en el interior, y que el ISIS había disparado intencionadamente contra el edificio.

La semana pasada, los ataques aéreos israelíes contra el barrio de Jabaliya, densamente poblado, causaron decenas de muertos y centenares de heridos, la mayoría pertenecientes a familias de refugiados

Ataques desproporcionados

Las preguntas sobre si Israel está violando las leyes de la guerra se intensificaron la semana pasada después de que aviones de guerra lanzaran al menos dos bombas de 2.000 libras -entre las mayores del arsenal del país- sobre el barrio de Jabaliya, matando a docenas de personas e hiriendo a cientos, la mayoría de familias de refugiados. Tras el ataque, el ejército israelí dijo que había intentado matar a un comandante de Hamás que había ayudado a planear los atentados del 7 de octubre. El ejército volvió a bombardear la zona al día siguiente.

"El lanzamiento por parte de Israel de varias bombas de gran potencia en medio de un campo de refugiados densamente poblado iba a provocar, como era previsible, una pérdida significativa y desproporcionada de vidas civiles y, por tanto, un crimen de guerra", escribió en Internet Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch y profesor visitante en la Universidad de Princeton.

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que tiene "serias preocupaciones de que se trate de ataques desproporcionados que podrían equivaler a crímenes de guerra." Jordania retiró a su embajador en Israel, citando una "catástrofe humanitaria sin precedentes" en Gaza.

Una unidad de artillería cerca de la frontera de Gaza con Netivot, Israel, el jueves. Funcionarios israelíes afirman que ya han sido acusados falsamente de violaciones de derechos humanos en otras ocasiones.

El derecho de los conflictos armados establece que las muertes y daños accidentales a civiles y los daños a bienes no deben exceder la ventaja militar directa que se obtenga. Los Convenios de Ginebra, base ampliamente aceptada del derecho humanitario internacional y los códigos de guerra, se adoptaron en 1949 con el objetivo de evitar que los gobiernos infligieran el nivel de víctimas masivas de la Segunda Guerra Mundial.

Los funcionarios israelíes afirman que ya se les ha acusado falsamente de violaciones en otras ocasiones. En 2009, un grupo de expertos de las Naciones Unidas investigó la invasión israelí de Gaza de ese año y emitió un informe en el que concluía que tanto Israel como Hamás habían cometido crímenes de guerra y que Israel había llevado a cabo "un ataque deliberadamente desproporcionado destinado a castigar, humillar y aterrorizar a la población civil".

El líder de ese panel, el jurista sudafricano Richard Goldstone, renegó más tarde públicamente de algunas de sus conclusiones centrales sobre Israel, afirmando que a medida que salían a la luz más pruebas había llegado a la conclusión de que "no se dañó intencionadamente a civiles como cuestión de política".

En su explicación posterior, Goldstone citó como ejemplo el caso de una familia de 29 miembros que murió al ser bombardeada su casa. Dijo que el ataque se ordenó basándose en "la interpretación errónea de la imagen de un dron por parte de un comandante israelí", y que el oficial estaba siendo investigado.

Los funcionarios israelíes afirman que toman amplias medidas para proteger a los civiles, como el lanzamiento de panfletos o la emisión de programas de radio y televisión e incluso llamadas telefónicas instando a los residentes a abandonar las zonas de peligro antes de algunos ataques.

Pero estas medidas no se toman cuando pueden costar un elemento de sorpresa necesario, por ejemplo, cuando se ataca a un dirigente de Hamás que podría huir rápidamente, según un alto asesor jurídico de las Fuerzas de Defensa de Israel.

En conversaciones con sus homólogos israelíes, los militares estadounidenses han comentado las lecciones aprendidas de las batallas en Irak y en Raqqa, el cuartel general del ISIS en Siria.

En algunos casos, el ejército estadounidense permitió que muchos civiles abandonaran las ciudades mucho antes de los combates.

Antes de la ofensiva de los marines en Faluya en noviembre de 2004, por ejemplo, muchos civiles iraquíes se fueron a Bagdad o buscaron refugio en una fábrica de hormigón a las afueras de Faluya tras recibir garantías de que podrían regresar. El ejército estadounidense destruyó gran parte de la ciudad, pero la mayoría de los iraquíes muertos eran insurgentes.

"Estados Unidos se esforzó mucho más por evitar víctimas civiles en Faluya que los israelíes ahora", declaró Josh Paul, un funcionario del Departamento de Estado que trabajó en Faluya en 2004 y 2005.

Los dos millones de habitantes de Gaza no tienen escapatoria.

Y Hamás lleva más de 15 años infiltrándose en la infraestructura de Gaza.

Así pues, los mandos israelíes se enfrentan repetidamente a la presencia de civiles en sus objetivos o cerca de ellos. El asesor jurídico militar israelí dijo que, en esos casos, los comandantes utilizan su juicio personal antes de ordenar un ataque, evaluando el coste probable en vidas y si el objetivo previsto merece la pena.

No existe una fórmula consensuada para realizar estos cálculos morbosos. Un punto de referencia que Israel considera relevante fue introducido por una investigación de las Naciones Unidas sobre las muertes de civiles durante la campaña de bombardeos de la OTAN sobre Kosovo en 1999, cuyo objetivo era proteger a los albaneses étnicos de los ataques de las fuerzas serbias.

El informe resultante, que no declaraba a la OTAN culpable de crímenes de guerra, señalaba que era "improbable que un abogado especializado en derechos humanos y un comandante de combate experimentado asignaran los mismos valores relativos a las ventajas militares y a los daños causados a los no combatientes", o incluso que diferentes comandantes militares con distintos antecedentes estuvieran de acuerdo.

El informe proponía un criterio vago: el juicio del "mando militar razonable".

Un palestino lamenta el viernes la pérdida de su hija, que murió en los ataques aéreos israelíes en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Las bombas estadounidenses y el derecho de la guerra

La enorme escala de los ataques israelíes -junto con las declaraciones de los oficiales militares israelíes que afirman que su intención operativa es causar daños y no precisión- ha dejado muchas dudas en todo el mundo. Y los dirigentes israelíes afirman que el objetivo de la campaña en Gaza es erradicar a Hamás, un objetivo abierto que algunos funcionarios de la administración Biden critican en privado.

Dadas estas cuestiones y el hecho de que gran parte del arsenal israelí consiste en armas compradas a Estados Unidos, cada vez hay más peticiones para que los funcionarios estadounidenses determinen si Israel las está utilizando ilegalmente.

Funcionarios de la administración Biden dijeron a principios de este año que harían más para que los gobiernos que compran armas estadounidenses rindan cuentas por los asesinatos de civiles. El Departamento de Estado envió un telegrama en agosto a sus embajadas y consulados anunciando un nuevo programa en el que funcionarios estadounidenses investigarían tales informes.

Aunque el Sr. Blinken ha dicho que Israel debe hacer todo lo posible para minimizar las víctimas civiles, el departamento se ha abstenido hasta ahora de investigar cualquier posible crimen de guerra por parte de Israel.

El 20 de octubre, el Sr. Blinken dijo que "habrá mucho tiempo para hacer evaluaciones sobre cómo se llevaron a cabo estas operaciones." El miércoles pasado, después de las muertes masivas en Jabaliya, Matthew Miller, el portavoz del departamento, evitó responder a preguntas sobre si un proceso estaba en marcha, diciendo sólo: "No es una evaluación que estamos haciendo ahora."

El Departamento de Estado declinó las solicitudes de entrevista sobre este tema.

El Secretario de Estado Antony J. Blinken ha dicho que Israel debe hacer todo lo posible por minimizar las víctimas civiles, pero el Departamento de Estado se ha abstenido aparentemente hasta ahora de investigar los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel.

En 2016, la oficina legal del departamento distribuyó un memorando que decía que los funcionarios estadounidenses podrían ser declarados culpables de crímenes de guerra por vender bombas a Arabia Saudí que estaban siendo utilizadas en su guerra en Yemen, en la que los ataques aéreos de una coalición liderada por Arabia Saudí estaban provocando víctimas civiles en masa.

"Los ataques israelíes que hemos visto hasta ahora deberían plantear serias preguntas a la gente del Departamento de Estado sobre cómo se están utilizando las armas estadounidenses", dijo Brian Finucane, un reciente abogado del Departamento de Estado que es asesor principal del International Crisis Group.

El Ministerio de Defensa israelí dijo que había lanzado al menos 10.000 municiones hasta el 1 de noviembre, en tres semanas y media de guerra. En cambio, el ejército estadounidense arrojó entre 2.000 y 3.000 municiones al mes durante las operaciones de combate más intensas contra el Estado Islámico en Irak y Siria entre 2015 y 2017, según un informe de la RAND Corporation. Solo en un mes, en la batalla por Raqqa en agosto de 2017, esa cifra alcanzó las 5.000.

"El ritmo de los bombardeos en Gaza se sale de lo normal", afirmó Finucane. "Estados Unidos llevó a cabo intensos bombardeos en Raqqa y Mosul. Estaba fuertemente regulado, pero incluso entonces, hubo muchas víctimas civiles."

Edificios destruidos en el norte de Gaza, cerca de la frontera con Israel. El Ministerio de Defensa israelí dijo que había lanzado al menos 10.000 municiones hasta el 1 de noviembre

El Sr. Paul, ex funcionario del Departamento de Estado, fue durante mucho tiempo empleado de la oficina político-militar de la agencia, que se ocupa de la venta de armas, hasta el mes pasado, cuando dimitió por lo que él dijo que era inmoral el apoyo de Estados Unidos y la ayuda letal a los bombardeos de Israel en Gaza. El Sr. Paul dijo que no ha habido un debate real dentro de la administración sobre el uso de armas estadounidenses en los ataques que matan a civiles y que no hay forma de influir en la política al respecto desde dentro.

Añadió que "en la práctica y en la interpretación jurídica, no se ha establecido una norma legal sobre lo que constituye un uso indebido de las armas estadounidenses".